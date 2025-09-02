اتحاد كتاب الإمارت يناقش "دور الأدب في تعزيز قيم التسامح والتعايش "

أبوظبي في 2 سبتمبر /وام/ نظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات أمس ، بمقره في أبوظبي، جلسة حوارية بعنوان "دور الأدب في تعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمع" و ذلك في إطار الموسم الثقافي للعام الجاري.

شارك بالجلسة، الكاتب والإعلامي رفعت إسماعيل بو عسّاف، مؤلف كتاب "التسامح في الإمارات .. سيرة جديدة وضّاءة للأخوة الإنسانية .. شهادات وقصص بطلها الآخر"، بحضور عدد من الكتّاب والمثقفين والمهتمين، بإدارة شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة.

ناقش رفعت أبو عسّاف خلال الجلسة قيم التسامح التي تنتهجها سياسة دولة الإمارا ت العربية المتحدة على كافة الأصعدة، مؤكدا أن مضامين الثقافة وميادينها وتجلياتها في الدولة، تجسد صورة نموذجية لتقاطع وتواصل الحضارات وللمشاعر والمصائر المشتركة بين الشعوب.

كما تحدث الكاتب خلال الجلسة، عن الفعل الثقافي في دولة الإمارات ورفده لمضامين التسامح، ويتمثل ذلك في نتاجاتها المتسامحة في طابعها ورموزها، وذكر بأن دولة الإمارات تحظى بقادة محبون للثقافة ومؤمنون بقيمتها ويجسدون فيها خير قدوات ومنارات في الميدان الثقافي، وأن دور أبنائها المبدعين من المواطنين والمقيمين الذين ينتمون إلى ثقافات وجنسيات عديدة، يشكل أعلى مراحل التجانس المجتمعي والثقافي بين الشعوب.

وأكد على الدور الإعلامي الكبير في دولة الإمارات والجهود والسياسات التي تنتهجها لتحصين البيئة الإعلامية من خلال ضبط وتنظيم آليات عمل وممارسات الإعلام التقليدية وعبر الفضاء الرقمي ومواقع التواصل، بقوانين تكفل عدم المساس بقيم المجتمع وتعزيز التعايش والتناغم الإنساني.