‎" جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل " تنظم "سباق العين للجري"

‎العين 2 سبتمبر/وام/ نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ومجلس أبوظبي الرياضي فعالية "سباق العين للجري" تحت شعار “ نحو مجتمع إماراتي صحي رياضي في ”بوادي مول" بمنطقة العين" وذلك تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

يأتي السباق في إطار المبادرات المجتمعية التي تعزز ثقافة ممارسة الرياضة واللياقة البدنية، وترسخ أسلوب حياة صحيا بين أفراد المجتمع وذلك ضمن جهود الجهات الثلاث لتحقيق رؤية اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ونشر ثقافة ممارستها بين مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز مفهوم "الرياضة أسلوب حياة" عبر تنظيم سباقات الجري داخل المراكز التجارية بوصفها خطوة مبتكرة تستهدف دمج النشاط البدني في البيئات اليومية للمجتمع بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للصحة العامة واللياقة المجتمعية.

يعد “سباق العين للجري” من أبرز الفعاليات التي تستهدف مختلف الأعمار والفئات المجتمعية ويتيح للمشاركين اختيار المسافة التي تناسب قدراتهم، بما يعكس حرص المنظمين على إشراك أكبرعدد ممكن من الأفراد في أجواء رياضية تحفيزية وإيجابية.