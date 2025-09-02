"منصات عالم ماجد" تُثري شغف الأطفال بمعرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي في 2 سبتمبر/وام/ تشارك منصات "عالم ماجد" التابعة لشركة أبوظبي للإعلام في الدورة الـ22 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي تتواصل فعالياته بمركز "أدنيك أبوظبي" حتى7 سبتمبر المقبل.

تتميز المشاركة هذا العام بجناح تفاعلي مُبتكر يحتفي بتراث دولة الإمارات وهويتها الأصيلة، ويمنح الأطفال والعائلات باقة من الأنشطة التعليمية والترفيهية والتجارب التفاعلية التي تمزج بين المتعة والفائدة.

وتتصدر "سينما عالم ماجد" هذه التجربة من خلال عرض ثلاثة أفلام كرتونية حصرية من إنتاج "ماجد" أُعدّت خصيصاً للمشاركة في المعرض تتمحور حول موضوع الصيد البرّي وذلك تحت ثلاثة عناوين هي "أسرع من الريح" و"موعد في الصحراء" و"يوم السرعة".

ترافق الشخصيات المحببة "ميرة" و"سيف" وجدّهما و" العم سلطان" الأطفال في مغامرات ممتعة للتعريف بالصيد البري وممارساته الإماراتية التقليدية.

ويُتيح الجناح للأطفال الاستمتاع بجولات للتعرف على الصقور (المقناص) وأنواع كلاب السلوقي، وتجربة تُحاكي صيد الأسماك مع التركيز على أهمية الصيد المستدام، بالإضافة إلى ألعاب تركيب (Puzzle)، واللعبة التفاعلية "ابحث عن فضولي".

ويضم الجناح “رُكن الصور” وهو مساحة مخصصة لالتقاط صور فورية للأطفال وعائلاتهم مع شخصيات "ماجد"، فيما يتيح "رُكن اللقاءات" فرصة التفاعل المباشر مع شخصياتهم المفضلة مثل "ماجد" و"أمونة" و"فُضولي" وغيرها، فضلاً عن توفير رُكن خاص لعرض أدوات ومستلزمات الصقارة التقليدية بما يربط بين ما يشاهده الصغار في الأفلام وما يعايشونه من تجارب عملية.

تأتي مشاركة "عالم ماجد" هذا العام لتنسجم مع توجّه "أبوظبي للإعلام" الرامي إلى دعم المبادرات الوطنية التي تحتفي بالتراث الإماراتي وتُبرزهويته الثقافية الأصيلة، من خلال محتوى مُبتكر يجمع بين التعليم والترفيه، ويحفّز الأجيال الناشئة على استكشاف التراث وصونه.