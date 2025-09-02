أغلى الصفقات الأوروبية في الميركاتو الصيفي.. إيزاك يتصدر وليفربول يهيمن

دبي في 2 سبتمبر/وام/ خطف المهاجم السويدي أليكساندر إيزاك الأضواء في سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2025-2026، بعدما أصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي بانتقاله من نيوكاسل إلى ليفربول مقابل 144 مليون يورو في اليوم الأخير من الميركاتو.

ووفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات انتقالات اللاعبين، سيطر ليفربول على قائمة أغلى الانتقالات بعدما ضم ثلاث صفقات ضمن الـ 10 الكبار، حيث جاء الألماني فلوريان فيرتز (22 عاماً) من باير ليفركوزن إلى ليفربول في المركز الثاني مقابل 125 مليون يورو، تلاه المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي (23 عاماً) الذي انتقل من آينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو ليحل ثالثاً.

واحتل المركز الرابع الألماني نيك فولتمايد (23 عاماً) مهاجم شتوتجارت المنتقل إلى نيوكاسل مقابل 85 مليون يورو، بينما جاء في المركز الخامس المهاجم السلوفيني بنجامين سيسكو (22 عاماً) بانتقاله من لايبزيج الألماني إلى مانشستر يونايتد مقابل 76.5 مليون يورو.

وأضاف مانشستر يونايتد صفقة أخرى كبيرة بضم الكاميروني بريان مبيومو (25 عاماً) من برينتفورد مقابل 75 مليون يورو ليحتل المركز السادس، ثم جاء النيجيري فيكتور أوسيمين (26 عاماً) في المركز السابع بعد انتقاله من نابولي إلى جلطة سراي التركي مقابل 75 مليون يورو في أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم التركية.

وفي المركز الثامن جاء انتقال البرازيلي ماتيوس كونيا (26 عاماً) من وولفرهامبتون إلى مانشستر يونايتد مقابل 74.2 مليون يورو، بينما حجز الكولومبي لويس دياز (28 عاماً) المركز التاسع بانتقاله من ليفربول إلى بايرن ميونخ مقابل 70 مليون يورو. وأكمل القائمة الإسباني مارتن زوبيمندي (26 عاماً) الذي انتقل من ريال سوسيداد إلى أرسنال مقابل 70 مليون يورو ليحل عاشراً.

وبذلك شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية صفقات قياسية، عززت خلالها الأندية الإنجليزية حضورها بقوة.