مدربو منتخبات المجموعة الـ9 يؤكدون جاهزيتهم لانطلاق التصفيات الآسيوية لكرة القدم تحت 23 عاماً في أبوظبي

أبوظبي في 2 سبتمبر/وام / أكد مدربو المنتخبات المشاركة في منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم جاهزيتهم لانطلاق المنافسات غداً في العاصمة أبوظبي والتي تضم كلاً من منتخبات الإمارات،وإيران، وهونج كونج، وغوام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم في استاد آل نهيان، الملعب المستضيف لمباريات المجموعة واستعرض خلاله المدربون آخر التحضيرات المتعلقة بالمنافسات.

وتقام منافسات كأس آسيا تحت 23 عاما في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 25 يناير المقبل.

وأعرب مارسيلو برولي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي عن ثقته الكبيرة بلاعبي الفريق مشيراً إلى أنّ المعسكر الخارجي الذي أقيم في إسبانيا حقق أهدافه المرجوة، خصوصاً فيما يتعلق بزيادة الانسجام بين اللاعبين الجدد وزملائهم أصحاب الخبرة.

وأكد أن بعض الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين لن تشكل عائقاً أمام مشوار المنتخب، في ظل توفر البدائل الجاهزة، مشدداً على أنّ الهدف الرئيس يتمثل في التأهل إلى النهائيات ونوه إلى وجود تنسيق كامل مع الجهاز الفني للمنتخب الأول بشأن مشاركة بعض لاعبيه مع المنتخب الأولمبي خلال التصفيات.

من ناحيته شدد وس أوا المدير الفني لمنتخب غوام، على أن فريقه استعد بصورة جيدة من خلال معسكرين تدريبيين، الأول في الولايات المتحدة الأمريكية والثاني في الفلبين، قبل القدوم إلى أبوظبي منذ 6 أيام من أجل التأقلم مع أجواء الطقس.

وأكد معرفته التامة بإمكانات منتخب الإمارات وقوة عناصره، موضحاً أنّ الجهاز الفني عمل على نقل صورة واضحة للاعبين حول نقاط القوة في منتخب الإمارات الذي يلتقيه في المباراة الأولى غدا وذلك سعياً لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في بداية مشوار التصفيات.

من جانبه أعرب أوميد رضا روانخواه المدير الفني لمنتخب إيران، احترامه لجميع المنافسين في المجموعة، مشيراً إلى أنّ المنتخب الإيراني استعد بصورة جيدة من خلال معسكر إعدادي أقيم في الإمارات، مع الدعم الكبير الذي حظي به من أندية الدوري الإيراني لتجهيز لاعبيه، معتبراً أنّ منتخب بلاده يملك الأفضلية الفنية للتأهل.

وأوضح دارين جيمس آرنوت المدير الفني لمنتخب هونج كونج أن فترة التحضير اقتصرت على مدة قصيرة بسبب ضغط الموسم المحلي غير أنه أعرب عن ثقته بقدرة لاعبيه على تقديم صورة مشرفة والمنافسة على بطاقة التأهل.