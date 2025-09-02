"أبوظبي الدولي للصيد والفروسية".. كاميرات ذكية وأجهزة تتبع تعزز رياضة الصقارة

أبوظبي في 2 سبتمبر /وام/ يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 استعراضاً لأحدث الابتكارات التي تدعم رياضة الصقارة، من خلال الطائرات المخصصة للتدريب، وأجهزة التتبع المعتمدة على أنظمة الأقمار الصناعية، وتقنيات الواقع الافتراضي التي تتيح تجربة غير مسبوقة لمتابعة الصقور أثناء الصيد، بما يعكس التلاقي بين التراث الإماراتي وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

وأكد خبراء ومسؤولو شركات في تصريحات لـ "وام" خلال المعرض، أن التكنولوجيا والابتكارات الرقمية، باتت تتغلغل بشكل متزايد في بعض النواحي التراثية كالصيد لتمنحها مزيداً من الاحترافية والمتعة.

وقالت عفراء الظاهري، مؤسسة وصاحبة شركة الشراغة للصقارة، إن الشركة تعرض لأول مرة على مستوى العالم اختراعاً مبتكراً يتمثل في كاميرا ذكية تُثبت على برقع الصقر وتبث مشاهد مباشرة عبر نظارات الواقع الافتراضي " VR" أو عن طريق الشاشات، ليعيش الصقار تجربة الصيد كما لو كان يرى بعيني الصقر نفسه.

وأوضحت أن الاختراع يتيح للصقار المتابعة من لحظة انطلاق الصقر نحو فريسته، والاستمتاع بالتجربة بشكل حي ومباشر، مشيرة إلى أن الكاميرا تغطي مدى يصل إلى 10 كيلومترات، وتعمل ببطاريات خفيفة الوزن تكفي كل واحدة منها لمدة 20 دقيقة، فيما يبلغ الوزن الكلي للكاميرا مع البطارية 38 جراماً فقط.

وأكدت الظاهري أن الهدف من الابتكار لا يقتصر على المتعة، بل يتعداه إلى توفير أداة تعليمية وتثقيفية للصقارين وتعزيز حضور الثقافة الإماراتية عالمياً، إضافة إلى دعم السياحة الثقافية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي برياضة الصيد بالصقور.

من جانبه، أوضح محمد العلي، مبرمج وفني طائرات بدون طيار خاصة بالصقور في مؤسسة الليث للطيور، أن الطائرات المخصصة لتدريب الصقور مثل "فالكن ترينر" توفر بيئة تدريب آمنة وفعالة تحاكي ممارسات الصيد الطبيعية.

وأشار إلى أن أجهزة التتبع أصبحت عنصراً أساسياً في تدريب الصقور وحمايتها من الفقدان، كما تحدث عن أجهزة التتبع المزودة بتقنية GPS والتي يمكن من خلالها تحديد موقع الطائر بدقة عبر خرائط جوجل حتى على مسافات بعيدة.

وبدوره أوضح ماجد نجم، مسؤول المبيعات في شركة مارشال لصناعة أجهزة تتبع الصقور، أن أجهزة التتبع الخاصة بالصقور شهدت وتشهد الكثير من التطور المتسارع فمن أجهزة نطاقاتها محدودة وتقوم بتتبع صقر واحد، إلى أجهزة واسعة النطاق وقادرة على تتبع 20 صقراً في وقت واحد اليوم، منوهاً بأن عملية التتبع تتم عبر تطبيقات ذكية مرتبطة بالهواتف المحمولة.

وأضاف أن الجمع بين تقنيات التتبع التقليدية عبر الراديو والأنظمة الحديثة المعتمدة على الأقمار الصناعية يوفّر تغطية شاملة، حيث يعمل الراديو بكفاءة في البيئات المغلقة والوديان، بينما تتيح أنظمة GPS تحديد الموقع بدقة في المساحات المفتوحة، لافتاً إلى أن بعض المنتجات الجديدة موجهة أيضاً لمراقبة الطيور المهاجرة والحياة البرية بما يخدم جهود حماية البيئة.

