جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة تكرم شخصيات نسوية وقيادات مجتمعية

الشارقة في 2 سبتمبر/وام/ كرمت “جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة”عددًا من الشخصيات النسائية والقيادات المجتمعية تقديراً لعطائهن المتميز وجهودهن في مختلف الميادين الاجتماعية والتعليمية والصحية والمهنية و تأكيداً على دعمها المتواصل لكل امرأة إماراتية تسعى إلى التميز وتشارك في صناعة مستقبل الوطن وذلك خلال فعالية نظمتها بمقرها الرئيسي اليوم.

وألقت سارة بن كرم، مدير عام الجمعية كلمة نيابة عن سعادة الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي، رئيسة الجمعية عبّرت فيها عن فخر الجمعية واعتزازها بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية، مؤكدة أن هذا التكريم يجسّد إيمان الجمعية العميق بدور المرأة المحوري في بناء الوطن والمساهمة في استقراره وتقدمه.

وشددت على أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف مواقع العمل والمسؤولية وأصبحت وزيرة وسفيرة وقاضية ومهندسة وطبيبة وقائدة، دون أن تغيب عن دورها الأساس كأم ومربية للأجيال.

ورفعت الجمعية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تقديراً لجهود سموها الريادية في دعم وتمكين المرأة الإماراتية منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975.

وأشادت الجمعية بالدور البارز لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في دعم المرأة والأسرة، مؤكدة أن سموها كانت ولا تزال رمزًا للريادة في العمل المجتمعي والثقافي والإنساني، ومثالاً يُحتذى في تمكين المرأة على المستويات كافة.

شهد الحفل فقرات متنوعة ومداخلات ملهمة، ركزت على أهمية مواصلة العطاء والتطلع إلى المستقبل بثقة وعزيمة إلى جانب تسليط الضوء على نماذج نسائية إماراتية مشرفة أسهمت في خدمة المجتمع وتركت أٍثرا ملموسا في مجالات عملها.