بطولة أمريكا المفتوحة للتنس .. سينر يواصل حملة الدفاع عن لقبه وغوف تودع المنافسات

نيويورك في 2 سبتمبر/وام/ واصل الإيطالي جانيك سينر المصنف الأول وحامل اللقب، مشواره نحو الحفاظ على لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد فوزه اليوم على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف الـ23، بثلاث مجموعات دون مقابل 6-1، 6-1، 6-1، في منافسات دور الـ16، ليبلغ الدور ربع النهائي.

يلتقي سينر في الدور المقبل مع مواطنه لورنزو موسيتي، المصنف العاشر والمتأهل إلى الدور نفسه من فوزه على الإسباني جاومي مونار بثلاث مجموعات دون مقابل 6-3، 6-0، 6-1.

وتأهل إلى ربع النهائي أيضًا الكندي فيلكس أوجر-ألياسيم، المصنف الـ25، بعد فوزه على الروسي أندريه روبليف المصنف الـ 15.

ويلتقي أوجر-ألياسيم في ربع النهائي مع الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف الثامن، والمتأهل من فوزه على السويسري لياندرو ريدي بثلاث مجموعات دون مقابل 6-3، 6-2، 6-1.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تأهلت إلى ربع النهائي الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الـ8، بعد فوزها السهل على البرازيلية بياتريس حداد مايا بمجموعتين دون مقابل 6-0، 6-3.

وتواجه أنيسيموفا في الدور ربع النهائي البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية، والمتأهلة على حساب الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة الـ13، بالفوز بمجموعتين 6-3، 6-1.

وودعت الأمريكية كوكو غوف، المصنفة الـ3 عالميًا، منافسات البطولة بعد خسارتها أمام اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة الـ23، والتي فازت عليها بمجموعتين دون مقابل 6-3، 6-2.

وتواجه أوساكا في الدور المقبل التشيكية كارولينا كوتشوفا، المتأهلة من فوزها على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين لمجموعة 6-3، 6-7، 6-3.