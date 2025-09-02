"موانئ أبوظبي" توقع اتفاقية تجريف لزيادة القدرة التشغيلية لمحطتي كراتشي

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي عبر مشروعها المشترك "محطة بوابة كراتشي" اتفاقية تجريف مع شركة "فان أورد"، الهولندية المتخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية، بهدف تعزيز حركة التجارة عبر محطات المجموعة في باكستان.

سيسهم التعاون بين "موانئ نواتوم"، ذراع المجموعة لتشغيل الموانئ الدولية، مع شركة "فان أورد" في زيادة عمق الغاطس في الأرصفة والقنوات البحرية التابعة لـ "محطة بوابة كراتشي المحدودة"، مما سيتيح استقبال سفن الحاويات التي يتراوح طولها الإجمالي ما بين 305 و350 متراً، وبعمق غاطس يتراوح ما بين 13 إلى 15.5 متراً.

ومع اكتمال أعمال التوسعة، من المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في المحطة من 750 ألف حاوية نمطية إلى مليون حاوية نمطية.

وفيما يتعلق بـ"محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة"، سيساهم مشروع التجريف في زيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة البضائع العامة والسائبة، واستقبال السفن الضخمة التي تصل حمولتها إلى 120 ألف طن، بما يعادل ضعف الطاقة الاستيعابية الحالية البالغة 60 ألف طن، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف الشحن وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة.

وبحلول الربع الأول من عام 2026، سيتم إنجاز أعمال التجريف في كل من "محطة بوابة كراتشي المحدودة" و "محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة"، وهما مشروعان مشتركان بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "كحيل تيرمينالز" التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وأوضح محمد التميمي، الرئيس التنفيذي لـ "موانئ نواتوم" أن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية تتجاوز حدود تطوير البنية التحتية، إذ يعزز المكانة التجارية لمحطتي كراتشي، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد الباكستاني، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة باكستان كمركز عالمي رائد للتجارة،كما يدعم هذا المشروع يدعم جهود " موانئ نواتوم " لتحقيق التنمية المستدامة، ويجسد التزامها بتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب العلاقة.

ومن جانبه، أكد جودفريد فان أورد، مدير أعمال منطقة الشرق الأوسط - شركة “فان أورد” أهمية التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ هذا المشروع النوعي لتطوير مرافق الخدمات اللوجستية والبنية التحتية في محطتيها بميناء كراتشي، مما سيسهم في تعزيز البنية التحتية البحرية في باكستان، ودعم نمو اقتصادها المتسارع.

وبدوره، ذكر خُرام عزيز خان، الرئيس التنفيذي لـ"محطة بوابة كراتشي المحدودة" و “محطة بوابة كراتشي متعددة الأغراض المحدودة” ان مشروع التجريف سيمكن المحطتين من استيعاب سفن أكبر وأعمق غاطسًا في كل من محطات الحاويات ومحطات البضائع العامة ، مما سينعكس بشكل مباشر على تعزيز أعمال المتعاملين ، وتحقيق أقصى استفادة من النقد الأجنبي المخصص لخدمات الشحن، إضافة إلى خفض التكاليف اللوجستية الإجمالية،منوها بأن هذا المشروع سيسهم في ترسيخ مكانة باكستان كمركز تجاري رائد في المنطقة، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية.