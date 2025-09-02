برعاية ولي عهد الفجيرة..انطلاق الدورة الرابعة من مهرجان البدر 11 سبتمبر

الفجيرة في 2 سبتمبر /وام/ تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، تقام الدورة الرابعة من مهرجان البدر من 11 حتى 25 سبتمبر الجاري في مركز الفجيرة الثقافي الإبداعي، بمشاركة عربية ودولية واسعة.

تتضمن نسخة هذا العام من المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تجمع بين الثقافة الإسلامية والفنون والإبداع، حيث يحتفي المهرجان بإطلاق إصدارات الدورة الأولى من منحة البدر، والتي تضم خمسة عشر كتاباً موزعة على ثلاثة محاور تشمل: خمسة كتب في السيرة النبوية الشريفة بأسلوب معاصر يقرّب السيرة للقارئ اليوم، وخمسة دواوين شعرية في المديح النبوي تستحضر مآثر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العطرة، إلى جانب خمسة كتب موجّهة للأطفال واليافعين تقدم السيرة النبوية بأسلوب مبسّط وملهم للصغار.

وتتنوّع فعاليات المهرجان بين جلسات السرد القصصي للأطفال والناشئة، وأمسية شعرية تحتفي بجماليات المديح النبوي، وجلسة حوارية تجمع الباحثين والمبدعين، مع إتاحة جميع الإصدارات في متجر البدر طوال أيام المهرجان. كما يضم المهرجان حفلات إنشادية يحييها نخبة من نجوم الفن العربي والفرق الموسيقية، بمشاركة مميزة من الفنان التونسي لطفي بوشناق.

وأكّد الدكتور حمد عبد الرحمن البقيشي، أمين عام مبادرة البدر، أن حفل افتتاح المهرجان يتضمن أوبريتاً فنياً ومسرحياً استثنائياً يؤديه طلاب من مدارس الفجيرة، إلى جانب مجموعة من الورش الفنية التي يقدمها نخبة من الفنانين العرب والدوليين في مجال الفنون الإسلامية، لتقديم تجربة تعليمية وإبداعية للزوار والمشاركين.

كما يعرض المهرجان الأعمال الفائزة في الدورة الثالثة من جائزة البدر بفئتيها المحلية والدولية، بالإضافة إلى معرض البردة التابع لوزارة الثقافة، ومعرض "وهَج المقامات" الذي يحتفي بفن المنمنمات من خلال أعمال الفنان العربي يحيى الواسطي، مما يعكس ثراء التراث الفني الإسلامي.

ويحرص مهرجان البدر على الجمع بين الفنون والأنشطة التعليمية والدينية، من خلال عرض أعمال فنية وسردية مستوحاة من السيرة النبوية الشريفة، واستضافة أساتذة متخصصون لتقديم ورش عمل، إلى جانب إتاحة منصات تفاعلية للتواصل مع الجمهور، بهدف تعزيز القيم الدينية والثقافية عبر مختلف أنواع الفنون والأدب الإسلامي، وترسيخها في نفوس الأجيال، مع تسليط الضوء على أثرها في الحياة اليومية للفرد والمجتمع.