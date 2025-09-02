نادي الشارقة للصحافة يناقش واقع ومستقبل الإعلام خلال منتدى الاتصال الحكومي

الشارقة في 2 سبتمبر/ وام / يشارك نادي الشارقة للصحافة الذي يعمل تحت مظلة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في فعاليات النسخة الـ 14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يعقد يومي 10 - 11 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة بمجموعة من الجلسات التفاعلية والمناظرات التي تستعرض أبرز التحديات الإعلامية المعاصرة وتناقش أثر التحولات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل العمل الصحفي.

ويخصص النادي ضمن مشاركته ركنًا تفاعليًا يتيح لزوار المنتدى خوض تجربة مباشرة في التقديم الإعلامي من خلال محاكاة النشرات الإخبارية الاحترافية بما يتيح للجمهور فرصة مميزة لاكتشاف بيئة العمل الإعلامي عن قرب.

وتأتي جلسات النادي بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إطار التزامه بتقديم محتوى معرفي متجدد يواكب التطورات التقنية والمهنية في صناعة الإعلام، وامتداداً لرؤيته في تمكين الكوادر الإعلامية.

وينظم النادي مناظرة بعنوان "الصحافة أمام الذكاء الاصطناعي: البشر أم الآلة" لفتح الحوار حول جدلية الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وتناقش المناظرة ما تحمله هذه التقنيات من فرص لتسريع وتطوير العمل الصحفي وما تثيره في الوقت ذاته من تحديات أخلاقية ومهنية إلى جانب البحث عن آليات تحافظ على القيم الصحفية أمام الأدوات التقنية الحديثة ويشارك في المناظرة كل من حسام النجار المستشار في الذكاء الاصطناعي والتعليم والابتكار وسيمون ثيثي مستشار الإعلام والتكنولوجيا.

كما يعقد النادي جلسة تفاعلية بعنوان "من أجل صحافة ذكية.. 30 تطبيقاً يحتاجهم كل صحفي" يقدمها الخبير في صحافة الهاتف نيك غارنيت وتستعرض الجلسة مجموعة من التطبيقات الذكية التي تمكّن الصحفيين من تعزيز إنتاجيتهم وتحسين طرق جمع وتحليل المعلومات وإنتاج محتوى بصري وتفاعلي يلبي تطلعات الجمهور حيث تؤكد الجلسة على أهمية هذه الأدوات في تمكين الصحفيين من سرد القصص بطرق مبتكرة وأكثر جاذبية وتأثيرًا.

ومن خلال الجلسة التي تحمل عنوان "العناوين الصحفية.. مفتاح الأخبار التي لا تُنسى" يتناول ماجد منير رئيس تحرير صحيفة الأهرام دور العنوان الصحفي بوصفه بوابة النص الإعلامي وركيزة أساسية في نجاح المادة الإخبارية وتناقش الجلسة أهمية صياغة العنوان بأسلوب يجمع بين المهنية والجاذبية في ظل البيئة الرقمية التي تشهد تدفقًا إخباريًا متسارعًا وتنافسية عالية.

ويشارك خريجو برنامج "إثمار" للتدريب الإعلامي الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة للفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا في فعاليات المنتدى عبر تجربة عملية مباشرة تتيح لهم خوض أجواء العمل الإعلامي في بيئة احترافية حيث يجري الطلبة لقاءات مع حضور المنتدى بأسلوب يعكس ما اكتسبوه من مهارات تدريبية عملية لتعزيز اندماجهم في بيئة مهنية توسع مداركهم وقدراتهم الإعلامية.

ويهدف نادي الشارقة للصحافة من خلال ما يقدمه من خدمات ومبادرات متنوعة إلى تعزيز التواصل المهني والتطوير المعرفي المستمر للعاملين في مجال الصحافة والإعلام وصقل مهاراتهم وتبادل الخبرات الإعلامية إلى جانب خلق منصات فاعلة للحوار بما يسهم في ترسيخ مكانة العمل الإعلامي.