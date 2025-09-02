دبي تطلق مجموعة عمل متخصصة بقطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت

دبي في 2 سبتمبر/وام/ أعلنت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم إطلاق مجموعة عمل متخصصة بقطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت تضم الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

وأصدرت المؤسسة في هذا الإطار إرشادات جديدة خاصة بالقطاع تكمل عمل المجموعة، تم إعدادها بالتشاور مع المعنيين بهدف تعزيز التنافسية، والارتقاء بمعايير الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات والأعمال.

وتمت مشاركة الإرشادات الجديدة مع أصحاب الأعمال والمشغلين، لتحديد أفضل الممارسات في المجالات الرئيسية ضمن القطاع، بما في ذلك شروط التعامل مع شركات الأغذية والطعام، والشفافية، والوصول إلى البيانات، وتم إعدادها بناءً على ملاحظات مشغلي خدمات التوصيل وشركات الطعام وأيضا الجهات المعنية، بهدف تشجيع التنافسية، ودعم نمو القطاع.

وقال أحمد علي موسى، مدير إدارة التجارة العادلة وحماية الأعمال في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة إن قطاع توصيل الطعام عبر الإنترنت شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وإننا نقدّر الدور المهم للشركات والمنصات المتخصصة في هذا المجال في دعم النمو والابتكار في قطاع الطعام والضيافة في دبي، وانطلاقاً من أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، فقد قمنا بتأسيس مجموعة عمل جديدة تضم الجهات العاملة في هذا المجال وطوّرنا هذه الإرشادات مع الشركاء بهدف تشجيع النمو المستدام والارتقاء بمعايير الأعمال إلى آفاق جديدة، مع تعزيز التعاون والشفافية والمنافسة العادلة بما يخدم مصالح جميع الجهات المعنية.

ووفقاً لدراسة أجرتها شركة ستاتيستا للأبحاث، فإنه من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات في سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة 5 مليارات درهم في العام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يزيد على 3%خلال السنوات المقبلة لتصل الإيرادات إلى حوالي 6 مليارات درهم بحلول العام 2030.