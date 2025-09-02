140 ألف إصدار إلكتروني يثري محتوى المكتبة الرقمية لمكتبات دبي العامة

دبي في 2 سبتمبر / وام /تشكل المكتبة الرقمية التابعة لمكتبات دبي العامة، التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” عام 2021، فضاءً معرفياً واسعاً ومنصة ثقافية مبتكرة، بما تضمه من أكثر من 140 ألف كتاب وإصدار إلكتروني وآلاف الأبحاث والمقالات والتقارير المتخصصة، الأمر الذي جعلها مرجعاً للدارسين ومحبي القراءة، ومصدراً يثري معارف أفراد المجتمع ويعزز وعيهم وقدراتهم، انسجاماً مع رسالة الهيئة الرامية إلى غرس ثقافة القراءة وإعداد أجيال مثقفة تسهم في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

وتأتي المكتبة الرقمية ضمن مسار التحول الرقمي الذي تتبناه “دبي للثقافة”، حيث توفر لأعضائها باقة واسعة من الموارد باللغتين العربية والإنجليزية تشمل كتباً ودوريات ومجلات وصحفاً ومراجع علمية في مجالات الأدب والعلوم والاقتصاد والفنون والطب، إضافة إلى رسائل جامعية وأبحاث أكاديمية، وهو ما يعكس التزام الهيئة بدعم المعرفة وإتاحة التعلم المستمر لأفراد المجتمع.

وتحتوي المكتبة على قواعد بيانات عالمية مرموقة، من بينها منصة “أوفر درايف” التي توفر كتباً ومقاطع صوتية موجهة لخدمة أصحاب الهمم من المكفوفين، وموسوعة “بريتانيكا” التي تضم أكثر من 75 ألف مقال و23 ألف سيرة ذاتية إلى جانب أدوات تعليمية تفاعلية، فيما تقدم قاعدة “ريسيرش لايبراري” أكثر من 6200 عنوان أكاديمي يغطي تخصصات متنوعة تشمل ريادة الأعمال والطب والعلوم الاجتماعية والأدب.

كما توفر المكتبة محتوى منصة “غلوبال نيوزستريم” الغني بالأخبار والتقارير من كبريات الصحف العالمية مثل نيويورك تايمز والغارديان، إلى جانب منصة “معرفة” التي تُعد من أبرز قواعد البيانات العربية بما تحتويه من أكثر من 36 ألف مصدر في الثقافة والفنون والآداب.

ويستفيد الأعضاء من خدمات المكتبة عبر تطبيق مكتبات دبي العامة وموقعها الإلكتروني، حيث تتيح لهم خصائص متقدمة مثل البحث حسب الموضوع أو اللغة، والقدرة على الحفظ والترجمة ومشاركة المحتوى وإنشاء قوائم مفضلة، ما يجعل تجربة القراءة أكثر تفاعلاً وثراءً.

ووفق تقارير “دبي للثقافة”، تمكنت المكتبة الرقمية خلال عام 2024 من جذب نحو 300 متعامل جديد، في مؤشر على تنامي الوعي المجتمعي بأهمية الوصول إلى الموارد الثقافية الرقمية.

وأكد عبدالرحمن كلبت، مدير إدارة المكتبات العامة في “دبي للثقافة”، أن المكتبة الرقمية تمثل نقلة نوعية في الخدمات المعرفية التي تقدمها الهيئة، موضحاً أنها صُممت وفق أفضل المعايير العالمية لتكون حاضنة للموارد الثقافية والتعليمية الشاملة، ورافداً معرفياً يسهم في توسيع آفاق القراء والباحثين وتطوير مهاراتهم الثقافية والحياتية امل