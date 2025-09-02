الاتحاد الدولي للرياضات البحرية يلغي الجولة الثالثة لزوارق الفورمولا2

سان نازارو – إيطاليا في 2 سبتمبر/ وام/ ألغى الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، الذي كان مقررا، على نهر "بو" بمدينة سان نازارو الإيطالية، بسبب اضطراب التيارات المائية.

وتقام الجولتان الرابعة والخامسة من البطولة في شهر اكتوبر المقبل بالبرتغال.

وشهد سباق "أفضل زمن"، قبل السباق الرئيسي الملغى، تألق بطل فريق أبوظبي للزوارق السريعة راشد القمزي، بحصوله على المركز الثاني على زورق أبوظبي 1، بينما جاء زميله سالم اليافعي في المركز الحادي عشر على زورق أبوظبي 36، في مشاركته الأولى.

وأكد الجهاز الفني لفريق أبوظبي أن هذه النتائج تعد دافعاً قوياً لتعزيز الثقة والطموحات للمتسابقين قبل الجولات المقبلة من بطولة العالم، للمنافسة على المراكز الأولى.