حوارات نماء" ترسخ شراكة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الشارقة في 2 سبتمبر / وام / نظمت مؤسسة "نماء" للارتقاء بالمرأة جلستين حواريتين ضمن سلسلة "حوارات نماء" تحت عنوان "المرأة والمخاطر المالية: فهم وعي وتمكين" و ذلك في مدينتي الشارقة وخورفكان لأهمية تعزيز وعي النساء بالقضايا المالية والاقتصادية وتمكينهن من اتخاذ قرارات مدروسة تحمي مصالحهن وتدعم استقرارهن حيث وصلت نسبة حضور المرأة الإماراتية في سوق العمل إلى 46% خلال 2024 و أمتلكت أكثر من 135 ألف رخصة تجارية بنمو قدر ب 23 % عن العام الذي سبقه .

وأشارت المشاركات إلى أن الجلسة مكنتهن من فهم مصطلحات مالية وعززت ثقتهن بأنفسهن من خلال مناقشة سبل تجنب التعرض لحالات احتيال مالي وأبرزها: توثيق المعاملات المالية و قراءة العقود قبل التوقيع و الحذر من التوكيل العام و التعامل مع جهات موثوقة و التخطيط المالي لتجنب الديون و الإبلاغ عن الاحتيال المالي وعدم مشاركة رمز التحقق مع أي جهة كانت.

وأكدّت المشاركات أن الجلسة جمعت بين الجانبين القانوني والتوعوي حيث قدّمت سعادة القاضي الدكتورة سلامة راشد الكتبي رئيس دائرة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بالشارقة نماذج من قضايا قانونية رُفعت أمام المحاكم تتعلق بالحقوق القانونية المالية.