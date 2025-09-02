كهرباء الشارقة تنفذ شبكة الكهرباء بصناعية كلباء الجديدة بتكلفة تتجاوز 30 مليون درهم

الشارقة في 2 سبتمبر / وام / تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على تنفيذ مشروع تمديد الشبكة الكهربائية في منطقة صناعية كلباء الجديدة ومشروع توصيل خدمات الكهرباء تتجاوز 30.140 مليون درهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبدعم وتعاون من مختلف الدوائر الحكومية وبمتابعة مباشرة من سعادة سعيد السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تنفيذ مشروع تمديد الشبكة الكهربائية في منطقة صناعية كلباء الجديدة يهدف إلى دعم التنمية الصناعية وتعزيز البنية التحتية الكهربائية في المنطقة بما يسهم في توفير الطاقة اللازمة للمستثمرين والمصانع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة .

وأشار إلى أن المشروع يشمل إنشاء 15 محطة توزيع كهرباء جهد 11 ك.ف وتركيب 120 صندوق توزيع كهرباء وتمديد كابلات ضغط متوسط بطول 20 كيلومتر وكابلات ضغط منخفض بطول 20 كيلومتر ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال الربع الأول من عام 2027.