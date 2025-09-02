"قضاء الشارقة" تشارك في "أسبوع سنغافورة للتسويات لعام 2025"

سنغافورة في 2 سبتمبر/وام/ شاركت دائرة القضاء بإمارة الشارقة في"أسبوع اتفاقية سنغافورة للتسويات لعام 2025" وذلك في إطار استراتيجية الإمارة لتطوير منظومتها القضائية وفق أرقى المعايير والممارسات الدولية ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء بشأن أهمية تعزيز مشاركات الدائرة في المحافل والفعاليات القضائية الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال القضائي والعدلي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ترأس الوفد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس الدائرة وضم القاضي الدكتور عمر عبيد الغول رئيس المحاكم الابتدائية في إمارة الشارقة والقاضي حسام حسن الهامور اليماحي رئيس محكمة ابتدائية بدائرة القضاء.

وزار الوفد المحكمة العليا السنغافورية والتقى رئيسها وقضاتها ومسؤولي التعاون الدولي والتطبيقات الذكية فيها.

وناقش الجانبان سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في العمل القضائي إلى جانب التعرف على ممارسات المحكمة العليا في سنغافورة في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات عبر الوساطة والتحكيم ح.

وتضمنت الزيارة مشاركة رئيس وفد دائرة القضاء بورقة عمل في الندوة التي تعد الأولى من نوعها ضمن فعاليات أسبوع سنغافورة والتي نظمتها أكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات تحت عنوان "بناء الجسور في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات: لقاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع سنغافورة" بمشاركة أعضاء من السلطة القضائية والتشريعية والمؤسسات المتخصصة في التحكيم والوساطة في سنغافورة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والمغرب.

وخلال الجلسة النقاشية الثالثة بالندوة التي عقدت تحت عنوان "المنظومة القضائية ودورها في تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسنغافورة" استعرض الدكتور الكعبي جهود إمارة الشارقة في تعزيز ودعم مسارات وإجراءات الحلول البديلة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية وآليات العدالة التصالحية مؤكداً أهمية تضافر جهود جميع الشركاء، سواء من القطاعين الحكومي أو الخاص لضمان تحقيق الغايات التشريعية والمجتمعية المنشودة.

وعبرعن حرص دائرة القضاء على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار جهودها لبناء منظومة متكاملة لتسوية المنازعات وتعزيز الوساطة والتحكيم بما يخدم العدالة متعددة المسارات وفق الممارسات والتوجهات الدولية في إعادة تحديد مهام واختصاصات المنظومة القضائية.

وعلى هامش المشاركة التقى الوفد البروفيسورة ناديا ألكسندر مديرة الأكاديمية وبحثا فرص التعاون في مجالات التدريب والتطوير وبناء قدرات أعضاء ومعاوني السلطة القضائية في إمارة الشارقة.

وزار الوفد أكاديمية القانون في سنغافورة والتقى قياداتها واستمع إلى شرح حول أقسامها وإداراتها وآلية التدريب فيها وجرى بحث سبل التعاون المشترك في تدريب القائمين على أعمال الوساطة والتسويات.