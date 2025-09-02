منتسبو "نحو القمم" يرفعون علم الإمارات على قمة إلبروس

موسكو في 2 سبتمبر / وام / تمكّن 15 منتسبًا من برنامج "نحو القمم" من بينهم منتسبات إماراتيات من الوصول إلى قمة جبل إلبروس في روسيا أعلى قمة جبلية في القارة الأوروبية بارتفاع 5,642 مترًا رافعين علم دولة الإمارات العربية المتحدة في لحظة وطنية تعكس روح العزيمة والانتماء والفخر.

ويجسد هذا الإنجاز الملحمي ما رسخته مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات في شبابها من قيم العمل الجماعي والقيادة والتحمل إذ أظهر المنتسبون وحدة استثنائية في مواجهة التحديات الطبيعية القاسية من برودة وثلوج وارتفاعات شاهقة.

ولم يكن الوصول إلى قمة جبل إلبروس على ارتفاع 5,642 مترًا مجرد إنجاز رياضي بل كان انعكاسًا لرحلة مليئة بالانضباط والمرونة والعمل الجماعي وتجاوز حدود الراحة وخرجت قادة قادرين على التكيف تحت الضغط والتواصل في أصعب اللحظات واستخلاص القوة من التحديات فالقمة الحقيقية لا تُقاس بالارتفاع بل بالمهارات التي يكتسبها المشاركون لترافقهم في حياتهم وعملهم وقيادتهم.

وقال سعادة خالد إبراهيم الناخي مدير مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات إن ما حققه إبناؤنا و بناتنا من خلال برنامج " نحو القمم " هو مصدر فخر و إعتزاز فقد إثبتوا أن شباب الإمارات يمتلكون الإرادة الصلبة و القدرة على القيادة و العمل بروح الفريق الواحد كما أن وصولهم لقمة " البروس " هي رسالة واضحة بأن الإستثمار في طاقات الشباب هو إستثمار في مستقبل الإمارات .

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لرحلة تدريبية بدأت من قرغيزستان مرورًا ببرامج متقدمة في سكي دبي وصولًا إلى هذا التحدي الاستثنائي الذي برزت فيه إرادتهم ومرونتهم ويؤكد البرنامج على دور إمارة الشارقة الريادي في تمكين الشباب وتزويدهم بتجارب حياتية ملهمة تعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات وصناعة قصص نجاح ترفع اسم الإمارات عالميًا.