الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة مع السحب.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 21:12 والجزر الأول عند 05:40 .

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:54 والمد الثاني عند الساعة 08:11

الجزر الأول عند الساعة 13:12والجزر الثاني عند الساعة 00:52

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.

العظمى الصغرى العظمى الصغرى

أبوظبي 41 31 75 25

دبي 40 31 75 25

الشارقة 41 31 70 25

عجمان 40 32 75 25

أم القيوين 40 28 70 20

رأس الخيمة 42 27 75 20

الفجيرة 35 30 85 55

العـين 44 31 55 10

ليوا 45 29 80 15

الرويس 40 30 80 25

السلع 42 29 85 25

دلـمـا 40 32 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 39 32 85 45

أبو موسى 39 32 90 45