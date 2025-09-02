طالب بن صقر : معرض أبوظبي للصيد والفروسية يعكس صورة مشرّفة لدولة الإمارات

أبوظبي في 2 سبتمبر/وام/ زار الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 بدورته الثانية والعشرين التي تستمر حتى 7 سبتمبر الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

وقام الشيخ طالب بن صقر بجولة بعدد من الأقسام والأجنحة المحلية والدولية التي تعرض أحدث أسلحة الصيد والقنص، إضافةً إلى الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الأسلحة المشاركة اطلع خلالها على آخر الابتكارات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالي الصيد والفروسية، إلى جانب عدد من قطاعات المعرض الأخرى، والفعاليات والأنشطة المتنوعة.

وثمّن الشيخ طالب بن صقر اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للدولة للمحافظة على التراث وصونه، مشيداً بالمكانة العالمية المميزة التي وصل إليها المعرض ليواصل عاماً بعد عام مسيرة من التميز، رسمت ملامح قصص نجاح تضاف إلى إنجازات الدولة والعاصمة أبوظبي.

وأكد الشيخ طالب بن صقر أن المعرض، بفضل جهود اللجنة المنظمة، ومشاركة العارضين المحليين والدوليين، والإقبال الجماهيري الكبير، أضحى مركزاً اقتصادياً دولياً مرموقاً، ومهرجاناً ثقافياً وتراثياً متميزاً، تتلاقح فيه الأفكار والتجارب والابتكارات.

وأضاف أن المعرض يعكس صورة مشرّفة عن دولة الإمارات بوصفها وجهة عالمية رائدة في استضافة الفعاليات الكبرى، ويجسد مكانتها في تعزيز التواصل الحضاري والثقافي، وربط الماضي العريق بالحاضر المشرق والمستقبل الواعد.