عبدالعزيز بن حميد يشهد ختام برنامج "صيفنا سعادة 2025" بعجمان

عجمان في 2 سبتمبر/وام/ شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، اليوم، الحفل الختامي للدورة السادسة ‏من برنامج "صيفنا سعادة 2025" الذي نظمته حكومة عجمان بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية.‏

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي أن البرنامج يجسّد حرص الإمارة على الاستثمار في طاقات الشباب وتعزيز ‏دور المبادرات المجتمعية في إسعاد مختلف الفئات.‏

وأضاف ان البرنامج نجح في تحويل الإجازة الصيفية إلى فرصة ثرية للتزود بالمعرفة وممارسة الرياضة والفنون ‏والتطوع والاقتراب من علوم التقنية، بروح تليق بعجمان وطموحاتها.‏

وتابع ان ما شهدناه خلال هذه الدورة من البرنامج هو تجسيد لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ‏عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس ‏التنفيذي، نحو تمكين الشباب وصناعة مستقبل أكثر إشراقا يقوم على جودة الحياة والابتكار والتميز.‏

وأضاف أن "صيفنا سعادة" أثبت مكانته كمنصة رائدة تستقطب مختلف الشرائح العمرية، وتسهم في ترسيخ القيم الإيجابية، ‏وإسعاد الأسر الإماراتية والمقيمة وأصحاب الهمم. ‏

ووجه الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي الشكر إلى المنظّمين وفرق العمل والمشرفين والمدرّبين والمتطوعين ‏والمنسّقين في البرنامج، كما وجه الشكر للشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية ‏والإعلامية، ولأولياء الأمور الذين كانت ثقتهم ودعمهم حجر الزاوية في نجاح هذه النسخة.‏

حضر الحفل معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة وسعادة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ‏الميناء والجمارك بعجمان، ومدراء الدوائر وعدد من كبار المسؤولين.‏

من جانبه، قال سعادة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبرنامج إن الدورة السادسة من "صيفنا سعادة" حققت ‏نجاحا كبيرا بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ‏وحرص سموه على تعزيز القيم الوطنية والمجتمعية بين المشاركين ومختلف فئات المجتمع.‏

وأضاف ان نجاح هذه الدورة يعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ودعم القيادة الرشيدة الذي ‏منح البرنامج قيمة مجتمعية وثقافية كبيرة،منوها بأن ‏هذه الدورة من "صيفنا سعادة" سجلت مشاركة واسعة تجاوزت 6482 مشاركا من مختلف الفئات ‏العمرية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز البرامج المجتمعية التي تنظمها الإمارة سنوياً.‏

وأوضح أن النسخة السادسة من البرنامج هذا العام كانت أكثر شمولية وتنوعاً، حيث توزعت أنشطته على مراكز صيفية ‏للبنين والبنات، وبرامج علمية وثقافية، وأنشطة رياضية، إضافة إلى مبادرات تطوعية وتطويرية، فضلاً عن برامج ‏خاصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين.‏

وعكست الأرقام النهج التكاملي للبرنامج، إذ استفاد من المركز الصيفي للبنين 871 مشاركاً، بينما بلغ عدد المشاركين ‏في المركز الصيفي للفتيات 518 مشاركاً، في حين استقطب المركز التخصصي العلمي 156 شاباً وفتاة. ‏

أما مركز البرامج الثقافية فقد جذب 705 مشاركين، ووصل عدد المستفيدين من برامج أصحاب الهمم إلى 129 ‏مشاركاً، فيما استفاد من برامج كبار المواطنين 430 شخصاً. ‏

وشهدت المبادرات التطويرية مشاركة 2775 فرداً، وشارك 827 في البرامج التطوعية، إلى جانب 91 مشاركا في ‏المسابقات.‏

وفي ختام الحفل، كرم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي شركاء البرنامج، حيث كرم معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وسعادة أسماء الحمادي وكيل مساعد لقطاع تنمية المبدعين بوزارة الثقافة، وسعادة خالد النعيمي مدير الهيئة الاتحادية للشباب.

وكرم الفائزين بجوائز الدورة السادسة في مختلف الفئات، ‏حيث نال جائزة أفضل منسق محمد عمران آل علي من دائرة البلدية والتخطيط، ونوف عبدالله الحمداني من دائرة ‏الميناء والجمارك، وعواطف سعود عامر من جمعية الإحسان الخيرية.‏

وفاز بجائزة أفضل ورشة، ورشة الذكاء العاطفي وتمكين المرأة في المجتمع لدائرة الميناء والجمارك، وذهبت جائزة ‏أفضل مبادرة إلى برنامج تأهيل الملتحقين بالخدمة الوطنية لمكتب شؤون المواطنين، ونال جائزة أفضل برنامج ‏ترفيهي برنامج العبها صح لدائرة المالية.‏

وذهبت جائزة أفضل برنامج مسابقات إلى برنامج مواهب عجمان لدائرة الموارد البشرية، أما جائزة أفضل برنامج ‏تخصصي فذهبت لبرنامج أجيال المستقبل بدائرة الميناء والجمارك، ونال جائزة أفضل برنامج علمي برنامج المبرمج ‏الصغير لمركز عجمان إكس، وجائزة أفضل برنامج مجتمعي لبرنامج "صيفك قيم وأثر" لجمعية أم المؤمنين.‏

وحصد جائزة أفضل برنامج تراثي برنامج موروثنا حي لدائرة البلدية والتخطيط، أما جائزة أفضل برنامج إعلامي ‏فذهبت إلى منصة صناع المحتوى الشبابي لدائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وذهبت جائزة أفضل برنامج ثقافي إلى ‏برنامج المستهلك الصغير لدائرة التنمية الاقتصادية، فيما نال جائزة أفضل تغطية إعلامية للمؤسسات الحكومية لدائرة ‏البلدية والتخطيط.‏

ونال جائزة أفضل تغطية إعلامية للقنوات والصحافة برنامج الرابعة و الناس بإذاعة وتلفزيون عجمان، ونال ‏جائزة الجهة المتميزة بالقطاع الخاص جمعية الاحسان الخيرية، فيما فاز بجائزة الجهة المتميزة بالدوائر الحكومية ‏دائرة البلدية والتخطيط.‏