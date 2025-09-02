" أبوظبي الرياضي " يشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ يشارك مجلس أبوظبي الرياضي بجناح يمثل منصة تفاعلية في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025، والمقام حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".

ويشهد الجناح مشاركة أندية أبوظبي للرياضات البحرية، وأبوظبي للصقارين، و أبوظبي للقوس والسهم، وأبوظبي للمبارزة، ونادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

ويشكل جناح المجلس منصة تفاعلية، لتعريف الجمهور بالتراث الرياضي للدولة، وتعزيز ارتباط المجتمع برياضاته المتنوعة، وتسليط الضوء على جهوده في دعم وتنظيم الفعاليات الرياضية محلياً وعالمياً.

كما يجسد رسالة المجلس الرامية لترسيخ مكانة الرياضة، والتي تعد من ركائز التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، ويتيح للزوار التعرف على أبرز المبادرات والأنشطة التي يشرف عليها المجلس، وبرامجه المجتمعية الموجهة لمختلف الفئات العمرية

وأكد المجلس أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرصه على إبراز دوره المحوري في دعم مختلف الرياضات، وتعزيز الهوية الوطنية، عبر الرياضات التراثية والحديثة.