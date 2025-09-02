"تنمية المجتمع " تعلن فتح باب التقديم لجائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم - دمج

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / أعلنت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي عن فتح باب التقديم لجائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم –دمج ، والتي أطلقتها الدائرة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. ويستمر التقديم حتى 30 سبتمبر الجاري من خلال الموقع الرسمي للجائزة www.Damj.gov.ae .

وتُعَدُّ الجائزة إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي تُجسِّد التزام الإمارة الراسخ ببناء مجتمع دامج يحقِّق تكافؤ الفرص وسهولة الوصول.

وتشجِّع الجائزة المشاركين على تقديم مبادرات ضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي الخدمات الدامجة، والتوظيف الدامج، وسهولة وإمكانية الوصول، وتسلِّط الجائزة الضوء على المؤسسات التي تلتزم بمفاهيم الدمج الشامل في استراتيجياتها وخدماتها.

وقالت سعادة الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: تُعَدُّ جائزة - دمج،أداة فاعلة لتعزيز التحوُّل نحو مجتمع يؤمن بالإمكانات لا بالتحديات. نحن نطمح إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تدرك أنَّ الدمج ليس مسؤولية جهة واحدة، بل التزام جماعي يتطلَّب رؤية واضحة، وشراكة فاعلة، وإرادة حقيقية لإحداث التغيير.

ومن خلال هذه الجائزة، نسلِّط الضوء على المبادرات التي ترتقي بمفهوم التمكين، وتتجاوز الحلول الجزئية نحو تحقيق دمج شامل ومستدام في السياسات والممارسات المؤسسية.

وأضافت سعادتها: «نسعى من خلال الجائزة إلى ترسيخ روح الابتكار المؤسسي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة التي يمكن تعميمها وتوسيع أثرها على مستوى الإمارة. ونؤمن بأنَّ التكريم لا يقتصر على الإنجاز، بل يُعَدُّ وسيلة لتحفيز التغيير الإيجابي، وتعزيز التعاون بين القطاعات لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وإنصافاً لجميع أفراد المجتمع.

وتشجِّع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي جميع الجهات الراغبة في المشاركة على مواءمة مبادراتها مع محاور الجائزة، وتقديم أدلة موثَّقة على التأثير والاستدامة والتكامل المؤسسي، وذلك لضمان تقديم قوي وفعّال، كما ينبغي أن تعكس المبادرات ممارسات سهلة التطبيق وقابلة للتوسُّع، ما يمنح الجهات فرصة لإبراز التزامها بقيم الدمج، وتعزيز مكانتها المؤسسية، والانسجام مع رؤية أبوظبي في بناء مجتمع شامل ومستدام.