جولات تفتيشية على المدارس الخاصة بعجمان

عجمان في 2 سبتمبر / وام/ ينفذ مكتب شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان، بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط ، جولات تفتيشية على المدارس الخاصة بالإمارة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، بهدف الاطلاع على مدى التزام المؤسسات التعليمية، باشتراطات السلامة والأمان، و معايير الصحة العامة في البيئة المدرسية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية، للطلبة والهيئات التدريسية والإدارية.

تشمل الجولات، متابعة تطبيق معايير السلامة في المرافق المدرسية، وإجراءات الأمن الوقائي، إضافة إلى التحقق من التزام المدارس، بمتطلبات الصحة والسلامة، وجاهزيتها لاستقبال الطلبة وفق أعلى معايير الجودة.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الجهتين على رفع كفاءة البيئة التعليمية، وترسيخ الثقة لدى أولياء الأمور والمجتمع.

و أكد سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، أن هذه الجولات الدورية، تمثل جزءاً أساسياً من جهود المكتب، في دعم جودة التعليم، وضمان التزام المدارس بمعايير الصحة والسلامة، التي تشكل أولوية قصوى لنا، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لأبنائنا الطلبة، منذ اليوم الأول للعام الدراسي.

ومن جانبه، أوضح سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن هذه الجولات المشتركة، تأتي انطلاقاً من حرص الدائرة، على تعزيز منظومة السلامة والصحة العامة في المرافق التعليمية، و لضمان بيئة مدرسية آمنة، تسهم في بناء جيل واع، يتمتع بصحة جيدة، ويحقق التفوق العلمي.