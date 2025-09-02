"طرق دبي" تضبط المركبات المخالفة لنشاط توزيع أسطوانات الغاز المنزلي

دبي في 2 سبتمبر / وام / نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 4322 تفتيشاً ميدانياً على نشاط توزيع الغاز المنزلي بالتعاون مع 15 جهة معنية في الإمارة، حررت خلالها 1098 مخالفة، وذلك ضمن الحملات الرقابية المشتركة للجنة تنظيم تداول المواد البترولية خلال عامي 2023 و2024 والأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأكد سعيد الرمسي مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص بالهيئة أن نشاط توزيع الغاز المنزلي يعد من الأنشطة الحيوية ذات التأثير المباشر على البيئة وصحة وسلامة أفراد المجتمع، مما يتطلب رقابة صارمة للتأكد من التزام المركبات باشتراطات مزاولة النشاط ورصد الأسطوانات المغشوشة أو مجهولة المصدر تفادياً لآثار سلبية محتملة.

وقال الرمسي: “تأتي هذه الحملات في إطار جهود الهيئة لتحقيق غاياتها الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز السلامة والاستدامة البيئية ورفع الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل، وصولاً إلى تحقيق بيئة حضرية آمنة وسعيدة لأفراد المجتمع”.

وأوضح أن الحملات شملت مناطق مختلفة في أنحاء الإمارة، وأسفرت عن ضبط أسطوانات غاز مغشوشة وأخرى مجهولة المصدر، إضافة إلى رصد مركبات تمارس نشاط النقل والتأجير دون تصريح، حيث تم حجز نحو 170 مركبة مخالفة خلال الفترة المذكورة.

ودعا الرمسي المنشآت المزاولة لنشاط توزيع الغاز المنزلي إلى الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعتمدة، مشدداً على أن الهيئة ستواصل تنفيذ حملاتها الرقابية بحزم ودون تهاون، بما يعزز سلامة سكان الإمارة ويضمن جودة الخدمات المقدمة للجمهور