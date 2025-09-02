"أدنوك للغاز" .. ثقة عالمية من 15 مؤسسة مالية رائدة لمواصلة النمو

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام/ شهد سهم شركة أدنوك للغاز توصيات إيجابية من 15 مؤسسة مالية رائدة من بينها أسماء بارزة في بورصة "وول ستريت" مثل "جي بي مورغان"، و "جولدمان ساكس"، و"مورغان ستانلي".

وتعكس هذه التوصيات الإيجابية ثقة المستثمرين المتزايدة في الأسس القوية التي ترتكز عليها شركة أدنوك للغاز وانضباطها في توظيف رأس المال، ورؤيتها الواضحة للنمو طويل الأمد وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة من خلال محفظتها المتنوعة.

وقال بيتر فان دريل، الرئيس المالي في "أدنوك للغاز" "إن الدعم المستمر من المحللين يمثل تأييداً قويًا لاستراتيجية الشركة وتنفيذها مشيرا إلى التركيز على تحقيق نمو منضبط، والحفاظ على المرونة المالية، وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وقال إن تنوع منتجات الشركة، وقاعدتها المحلية القوية، وخططها لنفقات رأسمالية بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار، يُعزز قدرات الشركة على تحقيق النمو في المستقبل.

وقد جاءت هذه التوصيات عقب إعلان نتائج الشركة للربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت أداءً مالياً قياسياً، حيث بلغ صافي الدخل 1.385 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.256 مليار دولار أمريكي، بزيادة 8% على أساس سنوي، مما يعكس مرونة الشركة حتى في ظل سيناريوهات انخفاض أسعار النفط.

ورحّب بنك "جي بي مورغان" بالأداء القوي لشركة "أدنوك للغاز"، وقام برفع تقديراته لصافي دخل الشركة بنسبة 10% لعام 2025 و4% لعام 2026، مما يعكس تفاؤله المستمر بأداء الشركة المستقبلي.

ويعزز هذا التوافق بين المؤسسات المالية الرائدة مكانة "أدنوك للغاز" وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة، مدعومة بمحفظة أعمال متنوعة، وميزانية عمومية قوية، وسياسة توزيع أرباح تصاعدية.

وحدد "جي بي مورغان" السعر المستهدف لسهم "أدنوك للغاز" عند 4.33 درهم مسلطاً الضوء على مرونة الشركة في قطاع الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجي، وقدرتها على تمويل النمو وتوزيع الأرباح حتى في ظل سيناريوهات انخفاض أسعار النفط.

من جانبه، أوصى "جولدمان ساكس" بشراء السهم باعتباره "فرصة استثمارية ضمن قطاع الطاقة في الإمارات، تجمع بين النمو والعائد بشكل جذاب".

كما أشار إلى نتائج الربع الثاني كدليل على مرونة نموذج أعمال الشركة في بيئة أسعار منخفضة، مضيفاً أن التوجيهات المحدثة من الشركة من شأنها أن تقلل من المخاوف المتعلقة بتأثير هوامش الربح في ظل سيناريوهات انخفاض أسعار النفط.

وبالمثل، قامت شركة "كيبلر سيفروكس" برفع تقديراتها لربحية سهم "أدنوك للغاز" بنسبة 8% للسنة المالية 2025، و2% للسنوات التالية، استناداً إلى توقعات بأداء أقوى في أعمال الغاز المحلية.

وعلى الرغم من تقلبات أسعار الطاقة والتوجيهات المتحفظة لعام 2025 نتيجة لعميات الإغلاق المخطط لها لإجراء عمليات الصيانة وارتفاع النفقات الرأسمالية – لا يزال المحللون متفائلين. فقد ارتفع متوسط السعر المستهدف لمدة 12 شهرأ إلى 3.98 درهم إماراتي، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 19% عن المستويات الحالية، مع احتفاظ 88% من المحللين بتوصية "شراء".

ومع استمرار "أدنوك للغاز" في ترسيخ مكانتها وتوسيع نطاق أعمالها في مجالات الغاز الطبيعي المسال، وغاز البترول المسال، والغاز المحلي، يُتوقع أن تشهد تقييمات المحللين مزيدًا من التحسينات مع بدء تشغيل مشاريع الشركة الجديدة.

وتستعد الشركة من خلال منصتها المتكاملة للغاز، لتحقيق قيمة إضافية تُعزز من مكانتها في السوق وتدعم نموها المستدام.