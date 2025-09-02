منتخبنا الأولمبي يواجه غوام غدا في افتتاح التصفيات الآسيوية

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام/ يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم غدا مع منتخب غوام في افتتاح مشوار المنتخبين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة والمقررة في المملكة العربية السعودية العام المقبل.

وستقام المباراة على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي والذي يستضيف مواجهات المجموعة التاسعة التي تضم أيضا منتخبا ايران وهونج كونج،و تستمر التصفيات حتى 9 سبتمبر الجاري.

ويشارك 44 منتخباً في التصفيات إجمالا، تم توزيعهم على 11 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، ويصعد للنهائيات أول كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني.

وخاض منتخبنا الوطني خلال الفترة الماضية معسكرا خارجيا في اسبانيا عكف خلاله المدرب مارسيلو برولي على تجهيز اللاعبين ودمج القدامى بالجدد، ومراجعة كافة الترتيبات الفنية استعدادا للحدث القاري.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب مارسيلو برولي قد أعلن عن قائمة الفريق التي تضم كل من خالد توحيد، وحمد المقبالي، وسعيد المقدمي، وعلي الصفار لحراسة المرمى، ومبارك بن زامة، ومنصور المنهالي، ويوسف المرزوقي، وزايد خميس، وفهد جاسم، وأحمد مال الله، وريتشارد أكونور، وهزاع شهاب في الدفاع، وفي الوسط كل من سولومون سوسو، وضاري فهد، ومحمد الوافي، وحازم عباس، ومطر زعل، وفي الهجوم كل من جوينيو ندياي، وغيث عبد الله، ومايد الكاس، ومحمد جمعة، وعلي المعمري، ومنصور سعيد، وعيسى خلفان.

و تنطلق منافسات المجموعة التاسعة غدا بلقاء منتخب هونج كونج مع إيران الساعدة 6:30 مساء ، تليها في الساعة 9:30 مساء مباراة منتخبنا الوطني مع غوام.