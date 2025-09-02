"سيات" تفتتح مقرها الرئيسي الجديد ومنشأة إنتاج في "ساو خوسيه دوس كامبوس "بالبرازيل

ساو خوسيه دوس كامبوس- البرازيل في 2 سبتمبر/ وام / افتتحت "سيات"، الشركة التابعة لمجموعة ايدج في البرازيل والمتخصصة في تطوير الأنظمة الذكية للدفاع والأمن، مقرها الرئيسي الجديد ومنشأة إنتاج في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس بالبرازيل.

ويمتد الموقع الجديد على مساحة 6 آلاف متر مربع، حيث يضم مرافق هندسية متطورة، ومختبرات بحث وتطوير، وخطوط إنتاج، مما يعزز قدرة "سيات" على تقديم أحدث التقنيات الدفاعية، مما يُمثل توسعًا كبيرًا في قدراتها الصناعية.

وحضر حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، برفقة كبار المسؤولين في مجموعة ايدج، الحدث خلال زيارة إلى البرازيل، كما حضره مسؤولون برازيليون وشركاء بارزون، ومنهم نائب حاكم ساو باولو، فيليسيو راموث؛ وقائد البحرية البرازيلية، الأدميرال ماركوس سامبايو أولسن؛ وقائد مشاة البحرية، كارلوس شاغاس، وعمدة مدينة "ساو خوسيه دوس كامبوس"، أندرسون فارياس.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تفخر مجموعة إيدج بالوقوف جنبًا إلى جنب مع شركة "سيات" في احتفالنا بهذا الإنجاز البارز، الذي يُجسّد ثمرة تعاونٍ استراتيجيٍ واعد. فقد شكّل هذا الاستثمار، الذي يُعد الأول لنا في البرازيل عام 2023، نقطة انطلاق لتحول نوعي؛ حيث توسّعنا منذ ذلك الحين من منشأة متخصصة في البحث والتطوير إلى مركز صناعي ريادي يُعزز مكانتنا العالمية. ويُجسّد هذا التوسع التزام "سيات" الراسخ بدعم الاستقلال التكنولوجي للبرازيل، وخلق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لقطاعها الدفاعي. وأضاف : بفضل هذا التعاون البنّاء، نُؤسس معًا منصة ديناميكية للابتكار، والنمو الاقتصادي، وبناء شراكات موثوقة تُسهم في تشكيل مستقبل أكثر أمنًا وتقدمًاز" واستحوذت مجموعة "ايدج" في سبتمبر عام 2023 على حصة 50% في شركة "سيات"، لتدعم بذلك استراتيجيتها العالمية للاستثمار في الشركات ذات الإمكانات العالية.

ومن خلال شراكتها مع "ايدج"، سرعت "سيات" مسار نموها وعززت جاهزيتها للتصدير، كما رسخت مكانتها كمساهم استراتيجي في منظومتي الدفاع البرازيلية والعالمية.

كما ستوفر الوحدة الجديدة في مدينة "ساو خوسيه دوس كامبوس " 200فرصة عمل مباشرة إلى جانب 600 فرصة عمل غير مباشرة.

وقد تأسست شركة "سيات" عام 2015، حيث تتخصص في تطوير وتكامل أنظمة الدفاع والأمن، بما في ذلك الصواريخ والأسلحة وحلول التكنولوجيا المدمجة المتقدمة.

وعلى مدار العقد الماضي، أبرمت "سيات" شراكات استراتيجية مع القوات المسلحة والجهات الفاعلة في القطاع، مساهمةً في مشاريع ذات أهمية وطنية، ومطورةً خبرات متخصصة للغاية. ومن بين برامجها الرائدة صاروخ "مانسوب" الرائد المضاد للسفن، ونسخته ذات المدى الموسع "مانسوب-إي آر"، والصاروخ المضاد للدبابات "ماكس 1.2 إيه سي" عالي الدقة، ونظام إدارة الأمازون الأزرقSisGAAz))، وهو برنامج رائد لمراقبة السواحل والأمن البحري.