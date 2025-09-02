"إقامة دبي" تطلق النسخة الثامنة من برنامج "رعاية المبدعين"

دبي في 2 سبتمبر / وام / أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي برنامج "رعاية المبدعين – الدفعة الثامنة"، الذي يُشكّل محطة بارزة في مسيرة المؤسسة لدعم العقول الشابة وتمكينها من صياغة حلول مبتكرة تعزز تنافسية الدولة، وتواكب توجهات الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والتحول الذكي، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

انطلقت فعاليات البرنامج في مقر جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي بكلمة لسعادة الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، وذلك بحضور نائبه اللواء عبيد مهير بن سرور، إلى جانب مساعدي المدير العام.

وأكد المري أن رعاية الإبداع أصبحت جزءاً أصيلاً من هوية المؤسسة ورسالتها المؤسسية،منوها بأن برنامج رعاية المبدعين ليس مجرد تدريب، بل هو استثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لدولة الإمارات،مشيرا إلى ان إقامة دبي تنظر إلى الإبداع كركيزة لبناء مجتمع أكثر جاهزية للمستقبل، وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للابتكار وصناعة الفرص الجديدة.

شهدت الفعالية مشاركة نخبة من القيادات والشركاء المحليين والدوليين الذين أسهموا بحضورهم في إثراء النسخة الثامنة من البرنامج.