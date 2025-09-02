" شروق" تكشف عن 'مركز كلباء للفن الصخري' وتعلن إنجاز "رحّال" في 2025 و"شاطئ كلباء" في 2026

الشارقة في 2 سبتمبر / وام / أعلنت "شروق" عن إضافة مشروع نوعي جديد في مدينة كلباء إلى محفظة مشاريعها في قطاع "الفنون والثقافة" وهو "مركز كلباء للفن الصخري" الذي يعد من أكبر وأغنى مواقع النقوش الصخرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمثل نافذة على تاريخ المنطقة من خلال ما يضمه من نقوش وآثار تعود إلى العصر الحجري الحديث أو ما قبله و ذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبرعاية ومتابعة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

جاء ذلك خلال إعلان "شروق" عن مستجدات مجموعة من مشاريعها التنموية والسياحية في مدينة كلباء والتي تشمل نزل "رحّال" ومشروع "شاطئ كلباء" الرامية إلى ترسيخ موقع المدينة كوجهة متكاملة للسياحة البيئية والثقافية ووجهة واعدة للاستثمار النوعي.

وكشفت شروق أن تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "مركز كلباء للفن الصخري" تجري حالياً من قبل دائرة الأشغال العامة في الشارقة بمساحة إجمالية تقارب 3,574 متر مربع في موقع فريد يقع على تل صخري قبالة الساحل مباشرة قرب منتزه الحفية والواجهة المائية في كلباء ومن المقرر إنجاز الأعمال الإنشائية في الربع الثالث من العام 2026.

وتعمل "شروق" بالتعاون مع هيئة الشارقة للآثار وبمشاركة العديد من المؤسسات العلمية والجهات الأكاديمية والخبراء العالميين إلى جانب الجهود المحلية على توثيق الفن الصخري في الموقع ومن أبرز هذه البعثات مؤسسة التراث الرقمي العالمي المتخصصة في التوثيق الرقمي والتي تقوم بنمذجة النقوش الصخرية وتوثيقها وإتاحتها للباحثين والمهتمين عبر المنصات الرقمية.

وسيضم المركز أكثر من 400 نقش على 150 كتلة صخرية من بينها رسومات حيوانات تعود إلى العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي والعصر الحديدي إضافة إلى بيوت حجرية وقبور وتلال أصداف من فترات تمتد حتى القرن التاسع عشر مع رموز لاحقة ترجع مشاهدها إلى فترات أحدث مثل ركوب الخيل وصهر النحاس.

وسيحتوي المركز عند اكتماله على عروض تفاعلية تعليمية ومرافق خدمية مثل مقهى ومتجر هدايا على أن تتولى "شروق" إدارته وتشغيله بالتعاون مع هيئة الشارقة للآثار بعد الافتتاح لضمان الحفاظ على قيمته التراثية وتقديم تجربة ثقافية متكاملة للزوار.

وحول آخر مستجدات العمل على مشروع "شاطئ كلباء" الذي يعد من أبرز مشاريع البنية السياحية التي تطورها أوضحت "شروق" أن المشروع الذي يمتد على مساحة 700 متر من المقرر اكتماله في الربع الأخير من العام 2026 ويضم الشاطئ 11 وحدة تجارية تشمل مطاعم ومقاهي وأكشاكاً ومصلى ومنطقة ألعاب داخلية مع مرافق مهيأة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة كما يعتمد معايير "العلم الأزرق" لضمان بيئة بحرية نظيفة وآمنة إضافة إلى استخدام مواد بناء صديقة للبيئة تحافظ على النظم الطبيعية.

ويمثل شاطئ كلباء منصة اقتصادية واجتماعية تعزز جودة الحياة وتوفر بيئة استثمارية جديدة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجع رواد الأعمال المحليين على الدخول في قطاعات الضيافة والخدمات البحرية كما استحدث الشاطئ فرصة تعاون مع المؤسسات العقابية والإصلاحية لتصنيع المظلات الخشبية ضمن المشروع.

وفيما يتعلق بمشروع "رحّال" الذي تطوره هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) تحت مظلة "مجموعة الشارقة للضيافة" فكشفت الهيئة أنه من المقرر انجازه في الربع الأخير من هذا العام مشيرة إلى أنه تم إضافة مسارات للمشي الجبلي بطول 7.44 كم منها مسار معتدل بطول 5 كم يناسب المبتدئين والمحترفين وآخر أكثر انحداراً بطول 2.44 كم يصل إلى إحدى قمم كلباء لعشاق المغامرة إضافة إلى مسارات للدراجات الجبلية بطول 4.39 كم، صممت وفق معايير الاستدامة والسلامة العالمية مع مراعاة الحفاظ على الموائل الطبيعية في المنطقة.

ويتميز "رحّال" بموقعه على تضاريس جبلية ويضم المشروع 20 مقصورة فاخرة تعتمد على نظام طاقة هجين يشمل الألواح الشمسية ومواد طبيعية عالية الجودة وتحتوي كل واحدة منها على منطقة خاصة للشواء إضافة إلى مقصورة رئيسية عند مدخل المشروع والتي توفر مطعماً ومرافق لخدمة النزلاء.

ويوفر المشروع أنشطة بيئية وثقافية تعكس هوية مدينة كلباء الطبيعية والثقافية مثل مراقبة الطيور النادرة و ممارسة اليوغا في الهواء الطلق والتخييم تحت النجوم فضلاً عن مساحة مجتمعية تمنح الزوار تجربةمتكاملة في المنطقة.

وتعد هذه المشاريع جزءاً من خطة استراتيجية شاملة لـ"شروق" تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز ريادة الأعمال وتجسد مشروعات الهيئة في كلباء التزام الإمارة برؤية تنموية تحقق التوازن بين حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد وتكرّس مكانة الشارقة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة.