‏"HUB71" تستقبل 26 شركة ناشئة جمعت تمويلات بـ 818 مليون درهم

أبوظبي في 2 سبتمبر /وام/ استقبلت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71، أكبر مجموعة من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن بانضمام 26 شركة ناشئة عالية النموّ إلى مجموعتها الـ17.

جمعت هذه الشركات أكثر من 818 مليون درهم، هو أكبر حجم تمويل لأي مجموعة تنضم إلى Hub71، ما يعكس المستوى العالي للشركات الناشئة التي تتوسع بأعمالها من أبوظبي، وثقة المستثمرين المتواصلة في مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أن أكثر من 80%من الشركات الناشئة المختارة تطور حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات رئيسية في قطاعات محورية مثل التكنولوجيا الصحية و المالية والتكنولوجيا المناخية، بما يساهم في تنويع اقتصاد أبوظبي.

ويؤكد دخول هذه الشركات إلى أبوظبي الأهمية الاستراتيجية المتنامية للإمارة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، خاصة بعد إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي المتخصصة " Hub71+ AI" والمدعومة من شركاء عالميين من بينهم "AI71 "و"Core71" و"جوجل للشركات الناشئة" وأمازون ويب سيرفيسز "AWS" .

و جرى اختيار شركات المجموعة الـ 17 من بين أكثر من 2000 طلب للانضمام إلى " Hub71" من حول العالم، حيث تمثل الشركات الناشئة 12 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وفرنسا وكندا ومصر والهند، ويقع المقر الرئيسي لـ 74% من هذه الشركات خارج دولة الإمارات، وتضم المجموعة بشكل أساسي شركات في مرحلة التمويل الأولي، بما ينسجم مع تركيز Hub71على تمكين الشركات الناشئة المبكرة لتتحول إلى أعمال دولية مرنة.

وذكر أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ "Hub71"، ان دفعة " Cohort 17" تعكس طموح المؤسسين ونوعية الشركات التي تحتضنها المنظومة، مدعومة بتمويل قوي وتطوير تقنيات ذات تطبيقات واسعة، حيث تسعى هذه الشركات الناشئة إلى التوسع عالمياً، مشيرا إلى أن اختيار هذه الشركات لأبوظبي مقراً لانطلاقتها تؤكد على قوة المنظومة ومكانتها كمنصة عالمية للابتكار.

ومن بين أبرز الشركات المنضمة إلى " Hub71"، شركة "Harmonic Discovery" الأمريكية في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتي جمعت تمويلًا بقيمة 31.2 مليون درهم، كما انضمت من الهند شركة " Planys Technologies" المتخصصة في تطوير روبوتات تعمل تحت الماء وأجهزة استشعار ذكية للفحص دون الحاجة إلى غطاسين، حيث جمعت تمويلات بقيمة 26.4 مليون درهم. و تركز 6 شركات ناشئة من الشركات المنضمّة إلى المجموعة الـ 17على تطوير حلول للتحديات البيئية، مستفيدة من منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech لتسريع نموها وزيادة أثرها، من بينها شركة SunGreenH2 السنغافورية، التي تطوّر محللات كهربائية عالية الكفاءة لإنتاج الهيدروجين الأخضر للاستخدامات الصناعية والطاقة والتنقل، بدعم تمويلي يبلغ 24.2 مليون درهم. وتعمل 8 شركات أخرى على تطوير تقنيات البلوك تشين والويب 3 بالاستفادة من منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets، ومنها شركة Resolv Labs الإماراتية، وهي منصّة استثمار في العملات المشفرة جمعت 46 مليون درهم.

وستشارك شركات المجموعة الـ 17 في برنامج Access من Hub71، لتستفيد من باقة دعم شاملة تشمل حوافز عينية ونقدية تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم، إلى جانب فرصة للشركات ذات الأداء المتميز للحصول على دعم إضافي يصل إلى مليون درهم بعد إتمام عامها الأول في Hub71.