900 لاعب ولاعبة يشاركون يوم الجمعة المقبل بالفجيرة في بطولتي العالم للمحترفين و" مستر آند مسز وورلد"

الفجيرة في 2 سبتمبر /وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «مستر آند مسز وورلد» للهواة والمحترفين ،وبطولة العالم للمحترفين لبناء الأجسام عن انطلاقة الحدث الأبرز دولياً تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اعتباراً من يوم الجمعة المقبل والذي يستمر حتى السابع من الشهر الجاري بمجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بمشاركة 920 لاعبا ولاعبة من مختلف الجنسيات منهم 700 ضمن فئة الهواة و220 في فئات المحترفين بمختلف الأوزان والأطوال ، وذلك بالتعاون بين الاتحادين الإماراتي والدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة بمجمع زايد الرياضي صباح اليوم الثلاثاء بحضور سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الامارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية محمد شاهين الحوسني.

وتقدم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بأسمى آيات الشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للإستراتيجية الثاقبة والتي ساهمت بالتطور الكبير في مختلف الجوانب ومنها في الجانب الرياضي ، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة للدعم والرعاية الكريمة التي مهدّت إلى أن تكون الفجيرة وجهة رياضية مميزة ، وإلى سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة للمتابعة والتوجيهات الكريمة والدعم الذي مهّد للنجاح المستدام لبطولات الفجيرة.

وأشاد الشيخ عبد الله الشرقي بمواصلة إمارة الفجيرة لتنظيم بطولات بناء الأجسام التي حققت نجاحاً مميزاً طوال النسخ الماضية وأصبحت إحدى الركائز الأساسية لتطور بناء الأجسام الإماراتية ، مشيراً الى أن البنى التحتية المميزة في الفجيرة ساهمت بشكلٍ فاعل في استمرارية النجاح، مبيناً أن استضافة بطولة (مستر آند مسز وورلد ) وبطولة العالم للمحترفين وتنظيمهما بشكلٍ مبهر في النسخ الماضية وضع الفجيرة على واجهة البطولات التي تنظم بإشراف الإتحاد الدولي على مستوى العالم.

وقدم عبد الله الشرقي شكره الى اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة سعادة محمد عبيد بن ماجد وفريق العمل مؤكداً أن اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية داعمٌ أساسي لنجاح البطولات .

من جهته أوضح سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد أن البطولتين اللتين تنظمان بالفجيرة تأتيان ضمن سلسلة البطولات الدولية التي تستضيفها الإمارة على مدى 25 عاماً، لافتاً الى أن المنافسات خلال هذه النسخة الرابعة من بطولة مستر آند مسز وورلد للهواة والمحترفين، وبطولة العالم للمحترفين والتي طالب الاتحاد الدولي لضمها لنفس البطولة ستكونان على مسرحٍ واحد مشيراً الى أن ذلك يأتي في ظل استقطاب بطولة مستر آند مسز وورلد لنخبةٍ من اللاعبين المحترفين على مستوى العالم .

ونوّه ابن ماجد إلى أن دخول جمهور البطولة سيكون بالمجان خاصة وأن بطولات بناء الأجسام تحظى بشعبية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي.

وأضاف " يتميز الحدث هذا العام بمنح 15 بطاقة احتراف للحائزين على المراكز الأولى في فئة الهواة تؤهلهم مباشرة للمشاركة في منافسات المحترفين ، كما سينال أصحاب المراكز الأولى في فئة المحترفين على لقبين في البطولتين .

بدوره أستعرض عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية رئيس اللجنة الفنية بالإتحاد محمد شاهين الحوسني أوزان فئات البطولة الثلاث بدءاً من فئة بناء الأجسام على صعيد الهواة والتي تشتمل 6 أوزان هي: 75 كغ ، 80 كغ ، 85 كغ و90 كغ ، 95 كغ ، ومافوق 95 ، وفيما يخص فئة المحترفين للرجال فسيكون التنافس على وزنين وزن 95 كغم ، والوزن المفتوح " فوق الـ95 كغم" ، وهي الفئة الأقوى على مستوى العالم.

وفيما يخص منافسة الفيزيك للمحترفين فسيكون طولاً واحداً مفتوحاً لجميع المشاركين ، فيما تشتمل منافسات الفيزيك للهواة على 3 أطوال هي 171 سم ، و180 سم، وفوق 180 سنتمتراً ، أما بالنسبة لفئة النساء فالمنافسة تشتمل على 3 أطوال هي 163 سم و169 سم وفوق 169 سنتمتراً، وتحظى هذه الفئة بمنافسة قوية بين اللاعبات المشاركات خصوصاً من روسيا وأوكرانيا ولاتفيا وسلوفاكيا .

ولفت الحوسني إلى أن البطولة تحظى بتحكيم دولي برئاسة الاسباني خوسيه ماريا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية ، بالإضافة إلى تواجد 7 حكام دوليين إماراتيين بقيادة محمد شاهين ، يحيى ساري ، خالد الحوسني ، طارق خليل ، أسامة معروف ، إضافة إلى عنصرين من النساء.