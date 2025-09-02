"مؤتمر الفجيرة الدولي العاشر للتعدين” ينطلق 28 اكتوبر المقبل

الفجيرة في 2 سبتمبر / وام/كشفت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن استكمال كافة الاستعدادات لانطلاق الحدث الأهم على أجندتها الاقتصادية والعلمية، “مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين” في دورته العاشرة تحت شعار“موارد معدنية لمجتمع مستدام” الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى - حاكم الفجيرة، في الفترة من 28 حتى 30 اكتوبر القادم بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس و التعدين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة في مقرها اليوم لتسليط الضوء على ملامح وتفاصيل النسخة الاستثنائية التي تجمع كبار الخبراء والمختصين والمستثمرين والمسؤولين وذوي الاهتمام بالقطاع التعديني من مختلف بلدان العالم.

ويأتي المؤتمر بعد سلسلة من النجاحات البارزة خلال الدورات السابقة التي حقق فيها الملتقى أرقامًا قياسية في عدد المشاركين والمتحدثين، واستقطاب الشركات والجهات العالمية ، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانته كمنصة رائدة لقطاع التعدين في المنطقة والعالم، ليشهد هذا العام نقلة نوعية بالتحول من “ملتقى” إلى “مؤتمر”، بما يعكس حجم التطور والزخم الذي حققه الحدث عبر السنوات الماضية

وستتمحور فعاليات المؤتمر حول استعراض الفرص التنموية والاقتصادية الملحوظة التي يطرحها قطاع التعدين، ودوره الكبير في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز مكانة الفجيرة والإمارات كمركز إقليمي ودولي في هذا المجال.

كما سيشكّل المؤتمر منصة لتشجيع فرص الاستثمار واستقطاب كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب متطلبات النمو المستدام , وتشمل محاوره كذلك الابتكار والتحول الرقمي في قطاع التعدين من خلال الذكاء الاصطناعي والبيانات والأتمتة، إلى جانب التركيز على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتطوير السياحة الجيولوجية، وحماية التراث الجيولوجي.

وسيتم خلال المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة، والتي تُعقد هذا العام في دورتها الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولى. وقد تم إدراج فئات إضافية في هذه الدورة استجابةً لمتطلبات الجمهور المستهدف، بما يتيح مشاركة أوسع ويعزز من فرص المنافسة بين مختلف الجهات والأفراد، بهدف تشجيع تطبيق أفضل الممارسات وتنمية القطاع بما يواكب أهداف التنمية المستدامة. كما سيتم تكريم شركاء المؤتمر تقديرًا لدورهم الفاعل في تطوير الممارسات والتطبيقات العالمية ذات الصلة بقطاع التعدين، بوصفهم شركاء النجاح الحقيقيين فيما وصل إليه المؤتمر من مكانة وإنجازات حتى هذا العام .

وقال سعادة المهندس محمد سيف الأفخم – رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: “لقد شكّل ملتقى الفجيرة للتعدين خلال العقد الماضي منصة فاعلة للحوار والتعاون بين قادة وخبراء القطاع حول العالم، واليوم نحتفي بتحوّله إلى مؤتمر دولي يُجسّد ثقة العالم في إمارة الفجيرة، ويؤكد على رؤيتها الطموحة في أن تكون مركزًا عالميًا للتنمية المستدامة في قطاع التعدين. ولا شك أن هذا النجاح الذي حققه المؤتمر على مدار الأعوام الماضية جاء نتيجة التوجهيات الحثيثة والدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى - حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بما أولياه من رعاية ورؤية استراتيجية مكّنت المؤتمر من بلوغ هذه المكانة المرموقة.

من جانبه قال سعادة المهندس علي قاسم – مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية: إن ما حققته مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بالتعاون مع شركائها خلال الأعوام الماضية يستحق اليوم أن يُتوَّج بهذا الزخم الدولي، وأن يتحوّل من ملتقى ناجح إلى مؤتمر عالمي يعكس حجم الإنجازات المتحققة على أرض الواقع. ويأتي انعقاد المؤتمر في دورته العاشرة محطة بارزة تعكس التزامنا بترسيخ مكانة الفجيرة كمركز رائد في قطاع التعدين والتنمية المستدامة.

وأضاف : كما نعمل على أن يكون هذا الحدث منصة فاعلة للحوار وتبادل الخبرات بين الشركات العالمية والمستثمرين وصنّاع القرار، بما يفتح المجال أمام شراكات جديدة وفرص استثمارية تدعم توجهات دولة الإمارات الاقتصادية وتواكب رؤيتها المستقبلية , ونحرص في كل دورة على الارتقاء بالمؤتمر إلى مستوى أعلى من الإنجاز والتأثير، ليبقى نموذجًا يُحتذى به في التنظيم والنتائج التي يحققها.

ويمثل مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين في دورته العاشرة محطة بارزة على خارطة المؤتمرات الدولية، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من صُنّاع القرار والخبراء والمتخصصين، ليشكّل حدثًا استثنائيًا يعزز موقع الفجيرة كوجهة عالمية في استشراف مستقبل قطاع التعدين وبناء مجتمع مستدام.