"الشارقة لإدارة الأصول" تدشن مقرها الرئيسي الجديد

الشارقة في 2 سبتمبر/وام/ دشّنت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة - اليوم مقرها المؤسسي الرئيسي الجديد في خطوة تعكس نهجها الاستراتيجي نحو التوسع والتميّز في بيئة العمل وذلك بحضور سعادة وليد الصايغ الرئيس التنفيذي للشارقة لإدارة الأصول وعدد من الرؤساء التنفيذيين وكبار الموظفين إلى جانب فريق العمل الذي ساهم في تصميم وتنفيذ المبنى.

وقال سعادة وليد الصايغ :” يمثل تدشين مقرنا المؤسسي الجديد محطة نوعية في مسيرتنا نحو التميز المؤسسي والاستدامة وحرصنا عبى أن يعكس المبنى في تصميمه ووظائفه قيمنا المؤسسية ويواكب تطلعاتنا نحو بيئة عمل محفزة ومرنة تُسهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار وتدعم الكفاءات الوطنية ومنصة ننطلق منها نحو مزيد من التوسع والنمو المستدام بما يسهم في تقديم قيمة حقيقية لمساهمينا وشركائنا في القطاعين العام والخاص " .

وكرم الصايغ فرق العمل تقديراً لجهودهم المتميزة ومساهمتهم القيّمة وعطائهم المثمر.