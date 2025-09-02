"الدار" تطرح 450 منزلا للتملك ضمن مشروع "الديم تاون هومز" بجزيرة ياس

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام/ أعلنت مجموعة الدار اليوم، عن إطلاق مشروع "الديم تاون هومز" بشمال شرق جزيرة ياس، وذلك ضمن مشروع "حي الديم السكني" المجمّع العائلي المعروف سابقاً بـ "بلغيلم".

ويشمل المشروع طرح 450 منزلاً، متاح للتملك لكافة مواطني الدولة، ومن المقرر طرحها للبيع اعتباراً من 12 سبتمبر الجاري.

وتمثل الوحدات الجديدة المرحلة السابعة ضمن المخطط الرئيسي لمشروع "حي الديم السكني"، ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالاً للمراحل الستة الأولى من المشروع والتي ضمّت أكثر من 1,700 منزل يتم تطويرهم ضمن برنامج الإسكان الوطني في أبوظبي بالشراكة مع هيئة أبوظبي للإسكان.

وتضم المرحلة الجديدة من "الديم تاون هومز" منازل مختلفة الاحجام حيث يمكن استخدام هذه الوحدات لأغراض سكنية وتجارية على حد سواء، ما يمنح السكان مرونة كبيرة لتشغيل مشاريعهم الخاصة مثل المقاهي، أو الاستوديوهات الفنية، أو متاجر التجزئة، أو غيرها من المشاريع الصغيرة، ضمن منازلهم.

ويجسّد المشروع مفهوم التنمية المستدامة عبر دمج حلول عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، واستخدام مواد بناء مستدامة تسهم في تقليل الأثر البيئي، دون المساس براحة السكان وجودة حياتهم، كما تعتمد الوحدات السكنية على مفهوم المساحات المفتوحة لتعزيز التهوية الطبيعية مما يؤدي إلى تقليل الاعتماد على أنظمة التكييف والإضاءة.

ويربط "حي الديم السكني" بجزيرة ياس جسرين جديدين يوفران وصولاً مباشراً إلى أفضل وجهات الترفيه والمطاعم والأنشطة العائلية، مثل ياس مول، وياس مارينا، وعالم فيراري، وياس ووتروورلد أبوظبي، فضلاً عن سهولة الوصول إلى مطار زايد الدولي ومختلف مناطق أبوظبي.