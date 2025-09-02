2000 لاعب ولاعبة بالنسخة 7 لبطولة آسيا القارية لرابطة محترفي الجوجيتسو

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام/ تنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو النسخة السابعة من بطولة آسيا القارية للجوجيتسو من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي بالعاصمة أبوظبي.

تُجسّد البطولة التزام الرابطة بترسيخ موقع أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو، عبر حدث استثنائي بمعايير احترافية رفيعة، والذي يمنح الفائزين بالمراكز الأولى في كل فئة 1400 نقطة تصنيفية ضمن النظام المعتمد، ويستقطب نخبة الرياضيين من فئات الأساتذة والمحترفين، إلى جانب الشباب والناشئين، وسط توقعات بمشاركة تتجاوز 2000 رياضي ورياضية من مختلف الجنسيات.

وقال زيد إيغلتون، مدير العمليات في شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية إن بطولة آسيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تعكس الدور الريادي لأبوظبي في تطوير هذه الرياضة وتعزيز حضورها على الساحة العالمية، فهي تمثل محطة أساسية في مشوار اللاعبين من خلال إتاحة فرص فريدة لاكتساب الخبرة ورفع التصنيف، بما يسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة في كبرى البطولات الدولية.

وأضاف أن أبوظبي باتت محط أنظار مجتمع الجوجيتسو الدولي بفضل ما توفره من بيئة تنافسية متكاملة وبنية تحتية رياضية استثنائية، إلى جانب منظومة تنظيمية تواكب أعلى المعايير العالمية، لتشكّل النسخة السابعة من البطولة امتداداً لمسيرة النجاحات التي رسخت سمعة العاصمة في استضافة وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية.

وستشهد البطولة نزالات حافلة بالإثارة تجمع بين نخبة حاملي الأحزمة والمواهب الصاعدة، بما يجعلها منصة مثالية لاكتشاف أبطال جدد، وصقل مهارات اللاعبين، وتقديم تجربة جماهيرية مميزة تعكس الطابع العالمي للحدث، وتدفع الرياضيين نحو مستويات أعلى من التنافسية والاحترافية.

