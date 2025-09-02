مؤسسة عبد الله الغرير و" التمويل الدولية" تطلقان مبادرة لتوفير وظائف مستدامة للاجئين

دبي في 2 سبتمبر/وام/ أطلقت مؤسسة عبدالله الغرير بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، نموذجاً جديداً يضع التوظيف في صميم الشمولية الاقتصادية في الدول العربية.

يهدف التعاون الثنائي إلى توسيع آفاق فرص التوظيف للشباب اللاجئين، والنازحين داخلياً، والمهمّشين وبدلاً من النماذج التقليدية التي تركّز على الإغاثة على المدى القصير، يجمع هذا النموذج بين رأس المال الخيري وخبرات القطاع الخاص للاستثمار في حلول محلية تقودها المنطقة وقائمة على احتياجات السوق.

كما يعكس هذا النموذج توافقاً عالمياً متنامياً في الآراء على أن سُبل العيش المستدامة هي محرّك رئيسي للتعافي من الأزمات على المدى الطويل.

واستضافت كل من مؤسسة عبد الله الغرير ومؤسسة التمويل الدولية، بالشراكة مع مملكة هولندا وبدعم من مركز دبي المالي العالمي، النسخة الثانية من منتدى "ألف نجمة ونجمة: وظائف للجميع" في دبي اليوم.

جمع المنتدى نخبة من القادة من القطاعين العام والخاص، ومن منظمات التنمية، ومن مؤسسات العمل الخيري، لاستكشاف حلول عملية تهدف إلى إنشاء فرص عمل تمتاز بالشمولية الاقتصادية في العمل في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان.

وتضمّنت الفعالية جلسات نقاشية وحوارية رفيعة المستوى، ومراسم حفل توقيع استراتيجي، ومأدبة غداء للتعارف وبناء العلاقات بهدف تعزيز التعاون وتشجيع التزام أصحاب العمل بالشراكات.

أكدت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالله الغرير، في تصريح لـ "وام"، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تمثل نموذجاً مبتكراً هو الأول من نوعه في المنطقة، يهدف إلى تعزيز فرص التعليم والتوظيف للشباب، ولا سيما في الاقتصادات الهشّة، عبر الدمج بين التمويل الخيري والتمويل التنموي وخبرة القطاع الخاص، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في الجمع بين العمل الخيري وقطاع الأعمال.

وبيّنت بن جعفر أن المشروع الجديد، المنفذ من خلال "صندوق عبدالعزيز الغرير لتعليم اللاجئين" بالشراكة مع "غلوكالشيفت" (Glocalshift) ومؤسسة التمويل الدولية، سيغطي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، ويوفر تدريباً لنحو 7000 شاب، نصفهم على الأقل من الإناث، على مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى مهارات اللغة الإنجليزية للأعمال، والتثقيف المالي، والدعم في ريادة الأعمال، مع إتاحة مشاركة شركاء من القطاع الخاص عبر مبادرة "ألف نجمة ونجمة" لتوسيع نطاق الوصول إلى فرص عمل شمولية.

من جانبها، قالت هالة شيخ روحو، نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في تصريح لـ "وام"، إن مبادرة "ألف نجمة ونجمة" تتميز بتركيزها على خلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء واللاجئين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئات الأكثر صعوبة في دخول سوق العمل بالمنطقة.

وأكدت أن التحالف مع مؤسسة عبدالله الغرير يمثل نموذجاً تكاملياً يجمع بين الابتكار في العمل الخيري والمتطلبات الفعلية لسوق العمل، لتقديم حلول عملية تعالج تحديات البطالة والنزوح معاً.