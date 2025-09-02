قائد عام شرطة أبوظبي يحضر التدريبات التخصصية في "مديرية المرور والدوريات"

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام / اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، على عدد من البرامج التدريبية والتطبيقات الميدانية التي تنفذها مديرية المرور والدوريات الأمنية، في إطار خططها لتعزيز الكفاءة الميدانية ورفع الجاهزية لدى المنتسبين.

وتابع معاليه - خلال زيارته الى المديرية التقى خلالها بالضباط والأفراد - جانبًا من التدريبات العملية التي نفذتها الفرق المشاركة، والتي شملت تمارين ميدانية تحاكي الواقع في التعامل مع مختلف المواقف الأمنية، مثل تفتيش المركبات، وضبط المطلوبين، وعمليات السيطرة الميدانية.

وأكد حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على مواصلة الارتقاء بقدرات الكوادر الشرطية وفق أفضل المعايير العالمية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل المديرية في تطوير البرامج التدريبية المبتكرة، التي تسهم في تمكين المنتسبين من أداء مهامهم بكفاءة عالية، وبما يواكب التطورات المتسارعة في مجالات العمل الشرطي والأمني.