7 أندية تشارك في البطولة العربية لسيدات السلة بالسعودية

الشارقة في 2 سبتمبر/ وام / أعلن الاتحاد العربي لكرة السلة اعتماد مشاركة 7 أندية في النسخة السادسة والعشرين من البطولة العربية لكرة السلة للسيدات، التي تستضيفها المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر الحالي.

ويمثل كرة السلة الإماراتية في البطولة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، إلى جانب فرق الفحيص الأردني حامل اللقب، والعلا السعودي، والفتاة والقرين من الكويت، والهلاء البحريني، وكوسيدار الجزائري.