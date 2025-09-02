هزاع بن زايد يُقدّم واجب العزاء في وفاة علي بخيت علي سليمان المزروعي

منطقة الظفرة في 2 سبتمبر/ وام / قدَّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء في وفاة علي بخيت علي سليمان المزروعي.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموّه، خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.