نادي الشارقة يطلق مبادرة “مجلس الشباب”

الشارقة في 2 سبتمبر/ وام / أطلق نادي الشارقة الرياضي اليوم مبادرة “مجلس الشباب” في خطوة نوعية تهدف إلى تمكين الكفاءات الشابة وتعزيز حضورهم في مسيرة العمل المؤسسي للنادي بما ينسجم مع رؤية الإمارات في الاستثمار بقدرات الشباب وإعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.

ويُعد “مجلس الشباب” منصة حيوية تجمع نخبة من الشباب الموهوبين والمهتمين بالعمل الرياضي والإداري حيث سيتيح لهم فرصة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار داخل النادي إلى جانب المساهمة في طرح المبادرات وتقديم الأفكار التي تدعم التطوير والابتكار في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وأكدت إدارة نادي الشارقة الرياضي أن إطلاق المجلس يأتي في إطار إستراتيجية النادي الرامية إلى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية وخلق بيئة محفزة للشباب تسهم في صقل مهاراتهم القيادية والإدارية وتعزز من روح الانتماء لديهم مشيرةً إلى أن المجلس سيكون حلقة وصل مباشرة بين الشباب ومجلس الإدارة لضمان ترجمة رؤاهم وتطلعاتهم إلى برامج ومشاريع عملية تخدم النادي والمجتمع.

وأكد النادي أن هذه المبادرة هي امتداد لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي فئة الشباب جلَّ اهتمامه وجعل منهم محوراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة داعيا جميع المنتسبين والمهتمين بالمجال الرياضي إلى دعم المجلس والمشاركة في إنجاحه.