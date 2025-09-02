سيف بن زايد يلتقي رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام / ‏التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مع معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وذلك بمقر وزارة الداخلية في أبوظبي.

وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والعمل الاتحادي والمحلي صوناً لمكتسبات الأمن وسبل الارتقاء بها، بما يحقق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعيها لاستدامة الأمن والأمان.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التنسيق والعمل المشترك؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز الوقاية والسلامة المجتمعية.