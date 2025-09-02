النسخه الثانية من “منتدى هيلي” السنوي تنعقد في أبوظبي 8 و 9 سبتمبر

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام / يعقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، النسخة الثانية من “منتدى هيلي” السنوي في أبوظبي، وذلك يومي 8 و9 سبتمبر 2025 في منتجع سانت ريجيس بجزيرة السعديات وتحت شعار “إعادة ضبط النظام الدولي: التجارة والتكنولوجيا والحوكمة”.

ويهدف المنتدى إلى إثراء النقاشات الإستراتيجية في دولة الإمارات، وتقديم إضافات علمية وبحثية، والإسهام في تحديد ملامح البيئة العالمية في ظل التحولات السريعة والعميقة التي تعيد تشكيل المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية.

يشارك في أعمال المنتدى نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والدبلوماسيين والخبراء والمفكرين من داخل الدولة وخارجها، والذين يقدمون رؤى ثرية بشأن القضايا العالمية الراهنة، ومساراتها المستقبلية، من خلال ثلاثة محاور أساسية يشملها المنتدى وهي المحور الجيوسياسي، والمحورالجيواقتصادي والمحور الجيوتكنولوجي، والتي اعتمدها المنتدى في نسخته الأولى، بوصفها إطاراً يساعد على تقديم رؤية شاملة لواقع النظام الدولي وتحولاته وتأثيراته الإستراتيجية على مستقبل الدول وعلاقاتها.

ويهتمُّ المحور الجيوسياسي، بالتعامل مع التحولات العالمية العميقة، في ظل احتدام التنافس بين القوى الكبرى وتصاعد نفوذ القوى المتوسطة، وما تنطوي عليه إعادة الهيكلة العالمية من حالات عدم يقين، وإتاحتها في الوقت نفسه فرصاً لشراكات جديدة وإمكانات واعدة آخذة في التشكل في عالم متعدد الأقطاب.

أما المحور الجيواقتصادي، فهو يستكشف التغيرات الجوهرية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل ما تفرضه التجزئة والحمائية من تحديات في ظل عصر العولمة، والفرص المتاحة أمام من يمتلكون القدرة على الابتكار والتموضع الإستراتيجي بما يُمكِّنهم من التعامل مع المشهد الاقتصادي المتطور.

ويغطي المحور الجيوتكنولوجي تأثيرات التقنيات التحويلية، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، التي تعيد تعريف مفهوم القوة العالمية، والأمن الوطني، والتنافسية الاقتصادية، والعلاقات الجيوسياسية، بهدف تحقيق تنمية تكنولوجية عادلة، تُسهم في إرساء الاستقرار العالمي وتعزيز التعاون الدولي.

يذكر أن وكالة أنباء الإمارات “وام” ومركز الاتحاد للأخبار ومجموعة IMI الإعلامية هم الشركاء الإعلاميون الإستراتيجيون للنسخة الثانية من “منتدى هيلي”، الذي يستمد اسمه من منطقة هيلي الأثرية في مدينة العين، التي تُعد ملتقى حضاريًاً وثقافياً وتجارياً يعود تاريخه إلى العصرين البرونزي والحديدي.

وكان مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، قد أطلقا النسخة الأولى من “حوارات هيلي الإقليمية”، التي تعد المنصة الدولية لمنتدى هيلي، في 8 يوليو 2025، بمدينة ريو ديجانيرو البرازيلية، تحت شعار “العلاقات الإماراتية - الأمريكية اللاتينية: مسارات واعدة”، وبشراكة إعلامية مع وكالة أنباءالإمارات “وام”.