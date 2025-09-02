"أبوظبي للتراث" يقدم تجربة متكاملة تمزج بين الأصالة والابتكار في معرض الصيد والفروسية

أبوظبي في 2 سبتمبر / وام / تقدم هيئة أبوظبي للتراث، بصفتها الشريك التراثي لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تجربة تراثية غنية ومتكاملة عبر جناحها المبتكر في المعرض، والذي يجمع تحت سقفه نخبة من الفعاليات المصممة لتعريف الزوار بأصالة وعمق الإرث الحضاري لدولة الإمارات.

ويهدف الجناح إلى تقديم رؤية شاملة تمزج بين التقاليد العريقة والتوجهات العصرية، وتستهدف جميع فئات المجتمع.

ويبرز الجناح كمنصة حيوية تحتفي بجماليات التراث المادي، حيث يعرض ركن الأزياء التراثية "المحزم" الرجالي و"السويعية" النسائية، تجسيدا لأصالة الزي الإماراتي وذوقه الرفيع، فيما تدعم الهيئة رواد الأعمال الإماراتيين من خلال منصة خاصة لعرض مشاريعهم المبتكرة المستوحاة من البيئة المحلية، مع التركيز على منتجات النخيل والتمور التي تمزج بين التراث والقيمة الاقتصادية.

ويضم جناح الهيئة فعاليات بارزة مثل مهرجان الظفرة، الذي يُعرّف الزوار بتفاصيله عبر جولة افتراضية، مع إمكانية التسجيل للمشاركة، إلى جانب ركن خاص ببرنامج "شاعر المليون" الذي يستعرض مستجدات موسمه الثاني عشر، كما يحتفي بالمجلس الإماراتي التقليدي، الذي يجسد روح الضيافة وقيم "السنّع"، ويمنح الزوار تجربة تراثية متكاملة تجمع بين الأصالة والتصميم العصري.

وبهدف إشراك أجيال المستقبل، تنظم الهيئة مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصممة خصيصاً للأطفال، لتعريفهم بتراث الإمارات الأصيل، وتعزيز ارتباطهم به، وترسيخ مكانته في نفوسهم، ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويجمع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت سقف واحد نخبة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجالات الصيد والفروسية والحرف التقليدية، إلى جانب جهود الحفاظ على التراث البيئي والثقافي والإرث الحضاري للدولة.