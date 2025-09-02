السعودية وباكستان توقعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي

الرياض في 2 سبتمبر/ وام / وقعت السعودية وباكستان اليوم اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي، تهدف إلى تعزيز التعاون على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها، وتحديث الإطار التنظيمي لحركة النقل الجوي بين البلدين.

وتركز الاتفاقية، التي وقعها عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة والفريق أول محمد علي وكيل وزارة الدفاع رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني الباكستانية في مقر الهيئة بالرياض، على تحقيق مستهدفات برنامج الطيران الهادف إلى بناء الشراكات الدولية، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الاتفاقية ستسهم في تحديث الإطار التنظيمي بين البلدين في مجال النقل الجوي بما يتماشى مع المستجدات في مجال الطيران المدني، وبما يكفل أن يكون التشغيل بين البلدين بشكل منتظم وآمن وسليم.

