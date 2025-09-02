منتدى الأعمال بالقاهرة يكشف : 450 مليون دولار استثمارات بحرينية في مصر عام 2024

القاهرة في 2 سبتمبر/ وام / استضافت القاهرة، تزامنا مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين إلى مصر اليوم، منتدى الأعمال البحريني المصري، حيث تم الكشف عن بلوغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 460.5 مليون دولار، فيما بلغت الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 450 مليون دولار في عام 2024.

وخلال المنتدى، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن البحرين شريك استثماري مهم، في حين شددت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، على سعي البلدين نحو شراكة إستراتيجية تفتح آفاقا جديدة في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعة.

من جانبه، أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، استعداد الغرفة لتقديم كافة التسهيلات لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن مصر احتلت المرتبة السادسة كأكبر وجهة للصادرات البحرينية غير النفطية، والمرتبة الرابعة عشرة في حجم الواردات خلال عام 2024، مما يعكس متانة العلاقات التجارية التي يسعى المنتدى لتعزيزها عبر اجتماعات ثنائية مكثفة بين المسؤولين وممثلي الشركات.

- خلا -