أمين عام مجلس التعاون : إعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين يعكس تزايد الدعم الدولي لحل الدولتين

الرياض في 2 سبتمبر/ وام / أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس تزايد الدعم الإقليمي والدولي لحل الدولتين، ويجسد المبادئ والقيم التي نصت عليها المواثيق والقرارات الدولية في دعم القضية الفلسطينية.

ورحب معاليه بموقف بلجيكا وحث باقي الدول على الاعتراف بدولة فلسطين داعيا إلى توحيد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

وكان ماكسيم بريفة وزير الخارجية البلجيكي أعلن، اليوم، أن بلجيكا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بين 9 و23 سبتمبر في نيويورك، لتلتحق بذلك ببلدان أخرى مثل فرنسا وكندا التي اختارت دعم المسار نحو حل الدولتين.

وأكد بريفو، أن فلسطين ستُعترف بها من قبل بلجيكا خلال جلسة الأمم المتحدة، وأن عقوبات صارمة اتُّخذت ضد الحكومة الإسرائيلية موضحا أن بلاده ستوقع على إعلان نيويورك الذي يرسم خارطة الطريق نحو إقامة دولتين معترف بهما، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الاعتراف البلجيكي بدولة فلسطين يبقى مشروطا بالافراج عن آخر رهينة محتجزة، وتوقف "حماس" عن أي إدارة لفلسطين.

