"أوبن إيه آي" تطلق أدوات رقابة أبوية لـ "شات جي بي تي"

واشنطن في 2 سبتمبر/ وام / أعلنت شركة "أوبن إيه آي"، في خطوة تأتي بعد اتهامها بتشجيع مراهق أمريكي على الانتحار، عن إطلاق آلية جديدة تتيح للأهل مراقبة استخدام أبنائهم لأداة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي".

وابتداء من الشهر المقبل، سيتمكن أولياء الأمور من ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم المراهقين، مما يمنحهم القدرة على تلقي تنبيهات عند رصد علامات "ضيق حاد" في المحادثات، والتحكم في إعدادات الحساب وقواعد استجابة النموذج.

وأكدت الشركة الأمريكية، في بيان اليوم، التزامها بتحسين قدرة نماذجها على التعرف على علامات الضيق النفسي، مشيرة إلى أنها ستتخذ خطوات إضافية خلال الـ 120 يوما القادمة.

وتشمل هذه الإجراءات إعادة توجيه المحادثات الحساسة إلى نماذج أكثر تطورا وأمانا مثل "جي بي تي - 5 - ثينكينغ"، لضمان تطبيق إرشادات السلامة بشكل أكثر منهجية وصرامة.

