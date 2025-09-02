فعاليات "أبوظبي الدولي للصيد والفروسية" تبرز تنوع التراث الإماراتي

أبوظبي في 2 سبتمبر/ وام / شهد اليوم الرابع من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، المقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ورئيس نادي صقاري الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي، جدولاً حافلاً بالعروض التراثية والتجارب الثقافية الغنية.

وأبرزت الفعاليات تنوع التراث الإماراتي، إلى جانب عروض تفاعلت مع الزوار من مختلف الأعمار، مقدّمة أنماط حياة نابضة بالحيوية والمغامرة في الهواء الطلق.

وقدمت هيئة أبوظبي للتراث تجربة تفاعلية مميزة للأطفال ضمن مشاركتها كشريك تراثي في المعرض، من خلال تحدي “حداد”، الذي عرّف الجمهور بفن الصقارة وما يحمله من مهارات وقيم إماراتية أصيلة.

وخاض الزوار تجربة رقمية عبر شاشة إلكترونية، حيث تقمّصوا دور الصقار وتحليق افتراضي بصقر في سباق مع الزمن، إلى جانب الإجابة عن أسئلة تراثية تمنحهم نقاطاً للتقدم إلى مراحل أكثر تحدياً، في رحلة تعليمية تعزز ارتباط النشء بتراثهم الوطني.

كما احتضنت “قرية الصقار الصغير” ورش عمل عملية للأطفال للتعرف على عالم الصقور، بدءًا من أساليب التعامل الآمن معها، وصولاً إلى صناعة أدوات الصقارة التقليدية مثل البراقع والكواحل والجُسيات.

كما شملت الفعاليات تعليم آداب المجلس الإماراتي وتحضير القهوة العربية، ضمن “منطقة العزبة” التي غرسّت قيم الضيافة وتعليم فنون استقبال الضيوف، في إطار ترسيخ هذه التقاليد الأصيلة في نفوس الأجيال القادمة.

وفي إطار فعاليات منصة المعرفة، ألقت الدكتورة أنيثا ساجي، عالمة الحشرات وباحثة التنوع البيولوجي في هيئة البيئة في أبوظبي، محاضرة تناولت عالم حشرات الصحراء، موضحة أهميتها الحيوية في النظام البيئي الصحراوي.

وأكدت أن الحشرات تلعب دورًا جوهريًا في الحفاظ على التوازن البيئي، من خلال مساهمتها في دورة المغذيات وعمليات التحلل وتحسين خصوبة التربة، مبرزة قدرة هذه الكائنات على التكيف والازدهار في بيئة الصحراء القاسية.

ويجمع معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أحدث الابتكارات والتقنيات والاتجاهات في 15 قطاعاً متنوعاً تشمل الفروسية، والصيد بالصقور، والرماية، والتخييم، وسياحة الصيد ورحلات السفاري، وصيد الأسماك والرياضات البحرية، إضافة إلى الفنون والحرف اليدوية والأنشطة الرياضية والترفيهية في الهواء الطلق.