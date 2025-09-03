"الإمارات للدراجات" يتوج بالمرحلة العاشرة في طواف إسبانيا

مدريد في 3 سبتمبر /وام/ واصل فريق الإمارات "إكس آر جي" للدراجات الهوائية تألقه في منافسات طواف إسبانيا وحقق أمس انتصاره الرابع، بعد فوز الدراج الأسترالي جاي فاين بلقب المرحلة العاشرة من السباق، ليحق فوزه الشخصي الثاني، معززا صدارته بقميص ملك الجبال.

وبهذا الانتصار بلغ عدد انتصارات الفريق خلال موسم 2025 الجاري، 77 انتصارا في جميع السباقات.

وجاء نجاح فاين الأخير على حساب بابلو كاستريلو دراج فريق (موفيستار)، الذي حل ثاني أفضل مُتسابق خلال السباق.